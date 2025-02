Solidní debut Chytila: Druhá brázda, rekordní vytížení a důležitý gól

Po týdnu, kdy jsme se zájmem sledovali adaptaci Martina Nečase na nové spoluhráče v Coloradu, zažíváme to samé s Filipem Chytilem. Také pětadvacetiletého rodáka z Kroměříže v původním působišti oželeli a po osmi letech vazby na New York začíná jinde.

Úplně jinde. Sluší se dodat.

Chytil se stěhoval z východu na západ. Přes celý severoamerický kontinent do jednoho z nejhezčích měst světa, zasazeného do nádherných hor North Shore na pobřeží Tichého oceánu.

Premiéru si odbyl v neděli. A podobně jako u Nečase ho trenér na úvod pěkně zmáčknul. Čech odehrál něco přes dvacet minut, zdaleka nejvíc v probíhající sezóně. Takové vytížení u Chytila najdete jen v prodlužovaných zápasech play off, v základní části byste museli pro icetime přes 20 minut až do října 2021.

Trenér našel posile místo uprostřed druhé formace mezi Dakotou Joshuou a Connorem Garlandem a s jeho hrou byl spokojený. „Noví chlapi hráli dobře, bylo tam hodně pozitiv. Chytil kontroloval hru a chtěl puk. Umí něco vytvořit. Samozřejmě, byl to pro něj důležitý gól a povedený debut,“ říkal kouč Canucks Rick Tocchet.



Gólem na 2:2 z 51. minuty vynutil Chytil pro Vancouver prodloužení. „Přede mnou i za mnou byli hráči, nebyla tam ulička pro střelu,“ vysvětloval, proč si se zakončením počkal. „Držel jsem puk, jak dlouho to šlo, a šťastně to prostřelil. V tu chvíli to pro mě znamenalo hodně. Spousta emocí. Chci dál makat a být lepší každým dnem.“

Celkově se v novém týmu cítil dobře. Je prý na čem stavět. „Napoprvé to šlo dobře. S takovým výkonem bychom většinu jiných zápasů vyhráli. Třetí třetina byla naše nejlepší, hodně tlaku v útočném pásmu. Ale potřebujeme dávat víc gólů,“ přeje si posila do příštích týdnů.

Na konci prodloužení rozhodl o druhém bodu pro Detroit Alex DeBrincat.

Filip Chytil byl vyhlášený druhou hvězdou zápasu.

