Sorokin zamkl bránu proti Blue Jackets! Ovečkin vstřelil tisící gól

23. března 5:35Jan Šlapáček
Dalších devět zápasů ze základní části NHL je minulostí. Na důležité vítězství dosáhli hokejisté Islanders, kteří fotbalovým výsledkem 1:0 porazili Columbus. Alexandr Ovečkin pokořil unikátní milník.
V přímém souboji o vyřazovací boje se potkali hokejisté Islanders a Blue Jackets. Důležitost utkání byla cítit, hrálo se poměrně opatrně a nakonec rozhodla pouze jedna přesná trefa. Tu si na své konto připsal Bo Horvat. Hlavní hvězdou duelu byl vyhlášen brankář Ilja Sorokin, který pochytal všech čtyřiadvacet střel soupeře.
Do záře reflektorů se v noci dostal znovu i Alexandr Ovečkin, kterému se na konci třetí třetiny povedlo srovnat proti Avalanche a nasměroval zápas do prodloužení. Pro ruského útočníka to byl tisící přesný zásah v NHL, sečteme-li góly ze základní části a play-off.
Alex Ovechkin joins Wayne Gretzky as the second player in NHL history to score 1,000 career goals in the regular season and #StanleyCup Playoffs combined!
New York Rangers - Winnipeg Jets
2:3sn. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
21. Kartye (J. Miller), 35. Zibanejad (Fox, J. Miller) – 14. Lowry (Vilardi, Perfetti), 27. Vilardi (Connor, Morrissey), rozh. náj. Connor.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 37 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Dylan Garand (NYR) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 65:00
Eric Comrie (WPG) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 64:37
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 06:03
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Garand (NYR) - 35 zákroků
2. Gabriel Vilardi (WPG) - 1+1
3. Eric Comrie (WPG) - 29 zákroků
Washington Capitals - Colorado Avalanche
2:3pp. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
12. Sourdif (McMichael, M. Roy), 55. Ovečkin (D. Strome, C. Hutson) – 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy (Bardakov), 62. Nelson (Nečas).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:05
Macknezie Blackwood (COL) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 61:12
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:34
Martin Nečas (COL) – 0+2, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:38
Tři hvězdy utkání
1. Brock Nelson (COL) - 1+0
2. Mackenzie Blackwood (COL) - 20 zákroků
3. Alexandr Ovečkin (WSH) - 1+0
Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes
1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Branky a nahrávky
55. Činachov (Rust, Crosby) – 1. Sebastian Aho (Jarvis), 27. Ehlers (Jarvis, Nikišin), 30. Chatfield (Robinson), 38. Jarvis (Ehlers, Svečnikov), 59. Jankowski (Blake, Stankoven).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 3/5 | Trestné minuty: 14 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (PIT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 56:54
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:52
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) - 1+1
2. Seth Jarvis (CAR) - 1+2
3. Jalen Chatfield (CAR) - 1+0
Chicago Blackhawks - Nashville Predators
2:3pp. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
25. Lardis (Bertuzzi, Vlasic), 34. Bedard (Greene) – 27. F. Forsberg (Marchessault), 50. Stamkos (F. Forsberg, Josi), 62. F. Forsberg.
Statistika
Střely na bránu: 28 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:56
Juuse Saros (NSH) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 61:01
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Filip Forsberg (NSH) - 2+1
2. Connor Bedard (CHI) - 1+0
3. Steven Stamkos (NSH) - 1+0
New York Islanders - Columbus Blue Jackets
1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
2. Horvat (Anders Lee, A. Boqvist).
Statistiky
Střely na bránu: 22 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Jet Greaves (CBJ) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 57:55
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:11
Tři hvězdy utkání
1. Ilja Sorokin (NYI) - 24 zákroků
2. Bo Horvat (NYI) - 1+0
3. Carson Soucy (NYI) - 0+0
Dallas Stars - Vegas Golden Knights
2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
11. W. Johnston (Duchene, Heiskanen), 17. Hryckowian (Blackwell, Steel) – 5. McNabb (Kolesar, Theodore), 30. Barbašov (Howden, Sissons), 57. R. Smith (Marner, Dorofejev).
Statistika
Střely na bránu: 15 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Casey DeSmith (DAL) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:28
Adin Hill (VGK) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41
Tři hvězdy utkání
1. Reilly Smith (VGK) - 1+0
2. Adin Hill (VGK) - 13 zákroků
3. Wyatt Johnston (DAL) - 1+0
Calgary Flames - Tampa Bay Lightning
4:3pp. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
17. Olofsson (Šarangovič, Whitecloud), 17. Frost (Coronato), 29. Backlund (Coleman, Brzustewicz), 61. R. Strome (Gridin, Bahl) – 8. McDonagh (Goncalves), 32. D. Raddysh (Kučerov, Moser), 56. Holmberg (Gourde).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 35 | Přesilová hra: 0/0 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 0
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:26
Jonas Johansson (TBL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 59:39
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:20
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:34
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Strome (CGY) - 1+0
2. Devin Cooley (CGY) - 32 zákroků
3. Brayden Point (TBL) - 0+0
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres
6:5pp. (2:2, 2:0, 1:3 - 1:0)
Branky a nahrávky
10. Kreider (Leo Carlsson, Terry), 13. LaCombe (McTavish, Sennecke), 23. Sennecke (LaCombe), 36. Terry (Washe, Zellweger), 59. Granlund (Kreider, Leo Carlsson), 62. Terry – 4. Tuch (Power, Krebs), 18. Doan (Östlund, Byram), 45. Quinn (Dahlin, Benson), 51. Power (McLeod), 52. Benson (Dahlin, Malenstyn).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 29 | Přesilová hra: 3/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 24 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,8 %, odchytal 60:43
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 61:17
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Troy Terry (ANA) - 2+0
2. Mikael Granlund (ANA) - 1+0
3. Zach Benson (BUF) - 1+1
Utah Mammoth - Los Angeles Kings
4:3pp. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
8. Crouse (Marino), 10. Crouse (Kerfoot, Stenlund), 37. Schmaltz (Keller, Crouse), 62. Schmaltz (Sergačov, Stenlund) – 8. Laferriere (Byfield), 10. Byfield, 57. Panarin (Doughty).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:46
Darcy Kuemper (LAK) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 61:46
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 61:46
Tři hvězdy utkání
1. Nick Schmaltz (UTA) - 2+0
2. Lawson Crouse (UTA) - 2+1
3. Jack McBain (UTA) - 0+0