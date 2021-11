Souboj dvou nejhorších týmů na Západě, Carolina se může dostat do čela

Program kanadsko-americké po vydatné jedenáctizápasové porci směle pokračuje dál. K vidění bude sice oproti předešlé noci podstatně méně zápasů, ale to neznamená, že se fanoušci hokeje budou nudit. V akci budou třeba tři nejproduktivnější hráči letošního ročníku. V přímém souboji si to rozdá Chicago s Arizonou, když oba celky vyhlížejí po zpackaném vstupu do sezóny lepší formu. Zajímavý bude také duel Caroliny s Philadelphií, tým, v němž působí Martin Nečas, bude nepřímo bojovat o první pozici v lize.

Hned čtyři duely z pěti mají poměrně jasně daného favorita. Tápající Buffalo, které nepoznalo pocit vítězství už pět utkání, vyzve na svém ledě rozjeté Olejáře, kteří podle úvodu sezóny mohou konečně pomýšlet na úspěch v play off. Za odvedené výkony si to jistě minimálně duo Connor McDavid – Leon Draisaitl zaslouží. Oba jsou i v současném ročníku na samém čele produktivity.

Hokejisté Caroliny předvádí pohledný hokej už třetí sezónou v řadě, a tak je v letošním ročníku i s tímto týmem třeba počítat. Čekalo se, co s týmem udělá rošáda v brankovišti a také odchod Dougieho Hamiltona, avšak ukázalo se, že angažování Tonyho DeAngela bylo velmi dobrým krokem a Frederika Andersena úvod sezóny potkal také v excelentní formě.

Další branky bude moci přidat také Alexandr Ovečkin, který se už dostal na metu 741 vstřelených branek, a tak je ruský útočník už na dělené čtvrté pozici v historické tabulce střelců. Po dostižení Bretta Hulla si Ovečkin brousí zuby na 766 gólů Jaromíra Jágra.

V souboji dvou kanadských týmů vyzvou v Scotiabank Areně hokejisté Toronta soupeře z Calgary, které po vydařeném startu prožívá útlum. Po sérii šesti výher přišel sled pěti zápasů, ze kterých hráči Flames odjížděli z ledu pouze jednou s pocitem vítězného týmu. Toronto naopak po špatném vstupu do sezóny zabralo, když z posledních sedmi zápasů ukořistilo hned dvanáct bodů.

Posledním hraným zápasem bude střet dvou nejslabších celků v Západní konferenci. Blackhawks nedávno vyměnili trenéra a zatím to má na tým pozitivní dopad. Chicago zvítězilo dvakrát po sobě a bude vyhlížet třetí vítězství v podobě skalpu Kojotů. Arizona už sice zvládla vyhrát jedno utkání, ale naposledy padla doma s Minnesotou, a tak se stále krčí na samotném dnu celé ligy, a to s pouhými třemi body na svém kontě.

01:00 Buffalo Sabres – Edmonton Oilers

01:00 Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers

01:00 Columbus Blue Jackets – Washington Capitals

01:00 Toronto Maple Leafs – Calgary Flames

02:30 Chicago Blackhawks – Arizona Coyotes

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+