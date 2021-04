Souboj loňských vítězů Maurice Richard Trophy či odveta Panthers s Hurricanes!

Desítka dalších zápasů National Hockey League je na programu na konci pracovního týdne. V atraktivním střetnutí mezi Bostonem a Washingtonem se proti sobě postaví dva elitní střelci – David Pastrňák a Alex Ovečkin.

01:00 Buffalo Sabres – New Jersey Devils

Dva nejhorší celky Východní divize proti sobě v posledním vzájemném střetutí letošního ročníku.

Jak vypadá bilance? Ve čtyřech případech paradoxně zvítězil hůře postavené mužstvo, tedy Šavle z Buffala. Devils naopak našli na Sabres recept jen třikrát.

Ďáblové půjdou do utkání bez dvojice Kyle Palmieri a Travis Zajac. Dlouholeté opory klubu byly v uplynulých hodinách vyměněny do New Yorku Islanders. Naopak Sabres dost možná bude scházet Taylor Hall, kterého se klub snaží vyměnit.

01:00 New York Islanders – Philadelphia Flyers

Ostrované to myslí s útokem na nejcennější trofej vážně! Jak už bylo zmíněno výše, generální manažer klubu Lou Lamoriello ještě zkvalitnil už tak velice konkurenceschopnou soupisku. Na Long Island totiž přivedl dvě zajímavá jména z New Jersey, stěhují se Palmieri a Zajac.

Už tak to letos mají Isles rozjeté velmi slibně. V noci mohou v případě zaváhání Capitals poskočit dokonce na první místo Východní divize.

V trochu jiné pozici jsou hokejisté Philadelphie. Flyers mají po osmatřiceti odehraných zápasech na kontě jednačtyřicet bodů a vypadá to, že na případný postup do play-off se ještě hodně nadřou.

01:00 New York Rangers – Pittsburgh Penguins

Stejně jako Flyers jsou na tom i Jezdci z New Yorku. Rangers se nachází na páté příčce, nicméně s Philadelphií mají totožně bodů i odehraných zápasů. Na Boston ztrácí pět bodů, nicméně Bruins mají dvě utkání k dobru.

Na druhé straně Pittsburgh by v případě udržení dosavadní formy neměl play-off minout. Do sestavy Penguins si navíc razí také český útočník Radim Zohorna, jenž zatím ve třech startech nasbíral jeden gól a jednu asistenci.

01:00 Washington Capitals – Boston Bruins

Střetnutí dvou elitních ostrostřelců, kteří se vloni podělili o trofej pro nejlepšího střelce sezony – kdo z nich se v noci prosadí?

Na jedné straně hrající legenda a muž, který stále útočí na ikonický rekord. Alex Ovečkin v dosavadním průběhu letošního ročníku nastřílel devatenáct branek a patří mu v tabulce střelců sedmé místo.

Český útočník David Pastrňák je za ruskou mašinou o tři góly, nicméně kvůli zranění odehrál o šest klání méně. Jeho Boston navíc může v následujících zápasech předehnat třetí Pittsburgh, oproti kterému mohou zužitkovat tři duely navrch.

01:00 Carolina Hurricanes – Florida Panthers

Carolina se za poslední roky vypracovala mezi elitní kluby National Hockey League. V tuto chvíli patří Hurricanes druhé místo v Centrální divizi, v noci je ale čeká přímý souboj o čelo tabulky s Floridou.

Panthers se s Canes potkali v posledním utkání, které dopadlo výsledkem 5:2 právě pro celek z Raleigh. Před touto porážkou ale zvítězili šestkrát v řadě. Panthers zažívají opravdu úspěšnou sezonu, kterou by konečně rádi potvrdili také ve vyřazovací části.

01:00 Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning

Před Columbusem leží těžká cesta směrem do play-off. Blue Jackets jsou v Centrální divizi až šestí, přičemž postupové místo je je pět bodů vzdálené. Nashville, který má nyní vstupenku ve vlastních rukou, navíc může mezeru ještě prohloubit.

Aby toho nebylo málo, jednou z mnoha překážek je i gigant z Tampy. Bolts jsou třetí ve své divizi s dohledem na samé čelo. Aktuální forma klubu ale není ideální, Lightning prohráli pět z posledních sedmi klání.

01:00 Ottawa Senators – Edmonton Oilers

Další rok přestavby pro Ottawu. Sens se ale i během rozjeté sezony pracovat na svém týmu, a proto reagovali na neuspokojivé výsledky v brankovišti. Padáka dostal Pierre Groulx, na jehož místo byl dosazen Zac Bierk.

To Edmonton může být zatím spokojen se svými výkony v Kanadské divizi. Klub táhne dvojice Connor McDavid – Leon Draisaitl, která má velkou zásluhu na tom, že celek z Alberty je v tuto chvíli ve své divizi druhý.

01:10 Montreal Canadiens – Winnipeg Jets

Na programu je i další ryze kanadská bitva – Montreal na svém ledě přivítá Winnipeg.

Po návratu z dlouhé desetidenní pauzy vybojovali Canadiens šest bodů z deseti možných a i nadále drží velký náskok před pátým Vancouverem. Postup do vyřazovací části by znamenal, že organizace jde dobrým směrem.

Ještě lépe si ale vedou Tryskáči z Winnipegu. Jets jsou v tabulce třetí s šestibodovým náskokem právě na Habs. Na paměti ale stále musí mít, že jejich soupeř má oproti nim hned tři utkání k dobru, které představuje potencionálně právě šest bodů.

01:30 Detroit Red Wings – Nashville Predators

Věřte tomuto procesu, věřte Steve Yzermanovi. Fanoušci Red Wings musejí být trpěliví, ani tato sezona totiž s největší pravděpodobností nebude nikterak úspěšná. Poslední tým Centrální divize nasbíral v jednačtyřiceti zápasech dvaatřicet bodů.

To Nashville má starosti naprosto odlišné. Predators jsou terčem všech soupeřů, kteří jim koukají na záda. Právě Preds totiž v tuto chvíli drží poslední postupovou příčku v Centrální divizi.

02:00 Chicago Blackhawks – Dallas Stars

Zmiňovali jsme celky, které si dělají zálusk na pozici Nashvillu. Dva z nich se v noci postaví proti sobě.

Aktuálně blíže k ní mají hokejisté Chicaga, kteří se na Predators mohou v případě jejich zaváhání a v případě zisku dvou bodů dotáhnout bodově. Naposledy proti Stars uspěli i díky trefě Dominika Kubalíka.

Stars se od začátku roku potýkali s určitým handicapem. Kvůli opožděnému startu, který způsobil koronavirus v týmu, musí Dallas dotahovat. Mužstvo sídlící v Texasu to ale zvládá obstojně a pokud zápasy k dobru využije, může ještě výrazně promluvit do postupové čtyřky.

