Souboj o Bedarda začíná, první volba letos znamená jackpot

Vzhůru dolů… je titul jedné staré skladby Petra Fialy. „The race to the bottom“ nazval analogickou snahu list Hockey News. Kdo letos skončí na chvostu ligového pelotonu, výrazně zvyšuje pravděpodobnost na první místo v draftové loterii. A to se vyplatí. Tento rok bude k dispozici jackpot. „Nejlepší Connor“ za posledních sedm let.

V roce 2015 vstoupil do ligy Connor McDavid, příští rok to bude Connor Bedard. Generační talent. Hvězda mezinárodních juniorských turnajů. Už v 16-17 letech jeden z nejlepších hráčů Western Hockey League. V soutěži, kde běžně hrají i o tři roky starší kluci.

Nyní to vypadá, že největšími favority na poslední příčku jsou Arizona, Chicago, možná Montreal nebo Philadelphia. Všichni takového borce jistě brali; snad i v Chicagu, kde se jinak zbavují i mladých perspektivních hráčů.

Momentálně sedmnáctiletý Kanaďan je prognózován jako jasná jednička draftu. TSN nedávno oslovilo deset různých skautů, všichni se na Bedardovi shodli. Do jednoho.

O jeho talentu nepochybuje nikdo už dva roky, kdy v patnácti vstoupil na výjimku do Western Hockey League. Svůj potenciál potvrdil sedmi brankami v sedmi zápasech na šampionátu osmnáctek 2021.

Loni 100 bodů v 62 zápasech (51+49) za Reginu Pats. Druhý mezi ligovými střelci, čtvrtý v produktivitě. Pro srovnání: Connor McDavid ve stejném veku v mnohem ofenzivnější QMJHL 99 bodů (28+71), rovněž čtvrtý v ligovém bodování.

Otázka nezní, jak je dobrý. Spíš jako dobrý může být. Jaké místo si najde na dospělé úrovni? „Když se podíváte, jak střílí, jeho vrozenou schopnost skórovat, může dát jednou v NHL snadno 50-60 gólů za sezónu,“ věští pro TSN nejmenovaný skaut.

Stát se samozřejmě může leccos, viz Shane Wright tento rok, ale tentokrát je změna na čele velmi nepravděpodobná. „Musel by mít hodně mizernou sezónu a jiní prospekti by museli mít neuvěřitelný rok. Tenhle ročník je fantastický, je plný skvělých hráčů, nicméně jsme skeptický, že by někdo sesadil Bedarda coby jedničku draftu,“ říká další skaut.

Největší konkurencí by měl být pravý křídelník Matvej Mičkov. Když ale pomineme, že je pod smlouvou v KHL do roku 2026 a že nad možnostmi Rusů ve světovém sportu se obecně smráká, skauti NHL ho letos rozhodně nebudou mít na očích, protože se do Ruska jednoduše nepodívají. Teoretická dvojka draftu tak nejspíš bude tažena mnohem později.

Jsou tu samozřejmě další jména. Adam Fantilli, Brayden Yager nebo Leo Carlsson. Pokud se ale nestane nic zvláštního, jedničkou schopnou ihned se zapojit do NHL bude Connor Bedard.

