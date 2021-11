Souboj o New York ovládli Rangers! Toronto šesti góly zničilo Los Angeles

Světla se během dnešní noci rozsvítila hned ve čtrnácti arénách. Na programu bylo například první letošní derby mezi Islanders a Rangers, které dopadlo lépe pro hokejisty z Manhattanu. Velké vítězství si pak připsalo Toronto, která pořádně naložilo Los Angeles.

BUFFALO SABRES - BOSTON BRUINS

1:5 (1:4, 0:0, 0:1)

První třetina rozhodla

Buffalo se dokázalo v zápase dostat do vedení, to však bylo z jeho strany vše. Boston po inkasovaném gólu zapnul své motory, do konce první třetiny vstřelil čtyři góly a to byl základ úspěchu. Vítězství Bruins pak ve třetí části jedním gólem potvrdil Taylor Hall.

Branky a nahrávky

11. Okposo (Asplund) – 14. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 15. Coyle, 17. Pastrňák (McAvoy, Bergeron), 19. Reilly (Zbořil, Foligno), 56. Hall (Smith, Coyle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 – 47 | Přesilová hra: 0/1 – 2/3 | Trestné minuty: 22 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?

Aaron Dell (BUF) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 20:00

Dustin Tokarski (BUF) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 40:00

Jeremy Swayman (BOS) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Pastrňák (BOS) – 1+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:40

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53

Jakub Zbořil (BOS) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 17:34



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) - 1+1

2. David Pastrňák (BOS) - 1+1

3. Nick Foligno (BOS) - 0+2

FLORIDA PANTHERS - PHILADELPHIA FLYERS

2:1pp. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Vyrovnaný souboj pro Floridu

Flyers se v úvodní třetině dostali do vedení a to si dokázali držet až do třetí třetiny, v níž se o vyrovnání postaral Sam Bennett. Duel nakonec dospěl do prodloužení, ve kterém rozhodl Aaron Ekblad!

Branky a nahrávky

44. Bennett (Duclair, Ekblad), 63. Ekblad (Huberdeau, Bennett) – 8. Farabee (Konecny, Provorov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 45 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 62:39

Martin Jones (PHI) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 62:25



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57



Tři hvězdy utkání

1. Aaron Ekblad (FLA) – 1+1

2. Sergej Bobrovskij (FLA) – 32 zákroků

3. Martin Jones (PHI) – 43 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - MINNESOTA WILD

2:3sn. (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)

Devils obrat nedokonali

Minnesota si v prvním dějství vytvořila dvoubrankový náskok, který si dlouho hlídala. New Jersey se ale nevzdalo, ve třetí třetině vyrovnalo a zápas dotáhlo až k samostatným nájezdům, v nichž ke smůle domácích rozhodl šikovný Kevin Fiala.

Branky a nahrávky

44. Zacha (Hischier, Tatar), 59. Šarangovič (Hischier, Bratt) – 13. Hartman (Kulikov, Zuccarello), 20. Sturm (Gaudreau, Brodin), rozh. náj. Fiala.

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

MacKenzie Blackwood (NJD) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 64:24

Cam Talbot (MIN) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (NJD) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

Pavel Zacha (NJD) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:24



Tři hvězdy utkání

1. Kevin Fiala (MIN) - 0+0

2. Nico Hischier (NJD) - 0+2

3. Cam Talbot (MIN) - 40 zákroků

PITTSBURGH PENGUINS - VANCOUVER CANUCKS

4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Pittsburgh získal cenné vítězství

Hokejisté Pittsburghu dokázali vybojovat vítězství ve velmi vyrovnaném zápase, i když se to podle výsledku nemusí zdát. První hvězdou zápasu byl vyhlášen Tristan Jarry.

Branky a nahrávky

21. Rust (Letang, Guentzel), 28. Rodrigues, 36. Aston-Reese (McGinn, Blueger), 59. McGinn (Blueger, Pettersson) – 55. Horvat (Schenn).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 – 37 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %. odchytal 59:37

Thatcher Demko (VAN) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 58:45



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (PIT) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 6:21



Tři hvězdy utkání

1. Tristan Jarry (PIT) – 36 zákroků

2. Brock McGinn (PIT) – 1+1

3. Evan Rodrigues (PIT) – 1+0

WASHINGTON CAPITALS - MONTREAL CANADIENS

6:3 (3:1, 1:1, 2:1)

Pohodové vítězství Capitals

Capitals odehráli další velmi dobré utkání a zaslouženě si dokráčeli pro vítězství. Alexandr Ovečkin tentokrát neskóroval, připsal si však tři asistence.

Branky a nahrávky

4. Dowd (Orlov, Jensen), 10. Carlson (Kuzněcov, Ovečkin), 15. Sgarbossa, 30. Kuzněcov (Carlson, Ovečkin), 42. Wilson (Ovečkin, McMichael), 46. Orlov (Dowd) – 19. Evans (Lehkonen), 39. Caufield (Drouin, Suzuki), 58. Lehkonen (Gallagher, Evans).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 28 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (WSH) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00

Jake Allen (MTL) – 28 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 22:56



Tři hvězdy utkání

1. Nic Dowd (WSH) – 1+1

2. John Carlson (WSH) – 1+1

3. Alexandr Ovečkin (WSH) – 0+3

COLUMBUS BLUE JACKETS - WINNIPEG JETS

3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Merzlikins vynuloval Winnipeg

Columbus v brance s Elvisem Merzlikinsem dokázal vynulovat Winnipeg a udělal ohromnou radost svým fanouškům, kteří zápas hodně prožívali. Proč? Protože Pierre-Luc Dubois. Bývalý hráč Blue Jackets si připsal dva mínusové body.

Branky a nahrávky

16. Hofmann (Domi), 47. Werenski (Voráček, Boqvist), 57. Peeke (Gavrikov, Texier).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Elvis Merzlikins (CBJ) – 36 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:41



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (CBJ) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:50



Tři hvězdy utkání

1. Elvis Merzlikins (CBJ) – 36 zákroků

2. Gregory Hofmann (CBJ) – 1+0

3. Zach Werenski (CBJ) – 1+0

DETROIT RED WINGS - ST. LOUIS BLUES

4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Detroit ukončil nepříznivou sérii

Detroit se po nevydařeném tripu vrátil před vlastní fanoušky a uspěl. Red Wings v domácím prostředí zvládli těžký zápas se St. Louis, které bylo v duelu střelecky aktivnější, nicméně ztroskotalo na skvělém Alexi Nedeljkovicovi.

Branky a nahrávky

14. Raymond (Bertuzzi, Larkin), 28. Larkin (Zadina, Fabbri), 45. Erne (Naměstnikov), 59. Fabbri (Hronek) – 11. Bučněvič (Kyrou, Saad), 42. Perron (Perunovich, Kyrou).

Statistické okénko

Střely na bránu: 23 – 37 | Přesilová hra: 0/0 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 0

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Nedeljkovic (DET) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00

Ville Husso (STL) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:16



Československá stopa v utkání

Filip Hronek (DET) – 0+1, +1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 24:20

Filip Zadina (DET) – 0+0, +1 účast, 2 střely na branku, TM 0, čas na ledě 8:57



Tři hvězdy utkání

1. Alex Nedeljkovic (DET) – 35 zákroků

2. Dylan Larkin (DET) – 1+1

3. Robby Fabbri (DET) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - NEW YORK RANGERS

1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Derby pro Rangers

Rangers potvrdilo v derby roli mírného favorita a dokráčelo si pro přesvědčivé vítězství. Islanders se trápí a pomalu na své soupeře v divizi začínají bodově ztrácet.

Branky a nahrávky

44. Andreoff (Koivula, Aho) – 21. Kreider (Strome, Fox), 35. Rooney (Goodrow, Reaves), 45. Rooney (Reaves), 52. Kreider (Zibanejad).

Statistické okénko

Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 0/6 – 1/5 | Trestné minuty: 17 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Semjon Varlamov (NYI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 59:46

Igor Šesťorkin (NYR) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:46



Československá stopa v utkání

Richard Pánik (NYI) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:20

Filip Chytil (NYR) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 12:56



Tři hvězdy utkání

1. Chris Kreider (NYR) – 2+0

2. Kevin Rooney (NYR) – 2+0

3. Ryan Reaves (NYR) – 0+2

NASHVILLE PREDATORS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Vegas potvrdilo skvělou formu

Golden Knights hrají v posledních zápasech ve velké pohodě a na ledě Nashvillu tomu nebylo jinak. Vegas dokázalo být produktivní a vyhrálo 5:2.

Branky a nahrávky

46. Forsberg (Duchene), 54. Forsberg (Josi, Johansen) – 20. Stephenson (Stone), 24. Röndbjerg, 32. Brooks (Kolesar, Janmark), 49. Pietrangelo (Stephenson), 59. Stone (Pacioretty).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Juuse Saros (NSH) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 59:27

Robin Lehner (VGK) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Chandler Stephenson (VGK) – 1+1

2. Filip Forsberg (NSH) – 2+0

3. Alex Pietrangelo (VGK) – 1+0

COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Colorado ukázalo své kvality

Colorado po špatném začátku sezóny konečně zabralo a poráží jednoho soupeře za druhým. Tentokrát to odnesl Anaheim, a tak si Avalanche připsali šestou výhru v řadě!

Branky a nahrávky

20. Makar (Kadri, Landeskog), 23. Newhook (Toews, Jost), 31. Aube-Kubel (Megna, Murray), 41. Kadri (Rantanen, Landeskog), 56. Ničuškin (Burakovsky, Johnson) – 5. Milano (Rakell, Drysdale), 57. Milano (Drysdale, Zegras).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 1/7 – 2/3 | Trestné minuty: 11 – 19

Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (COL) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 14:11

Jonas Johansson (COL) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 44:58

John Gibson (ANA) – 31 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Nazem Kadri (COL) - 1+1

2. Gabriel Landeskog (COL) - 0+2

3. Jonas Johansson (COL) - 19 zákroků

LOS ANGELES KINGS - TORONTO MAPLE LEAFS

2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Toronto bezpečně vyhrálo v Kalifornii

Torontu vyšel zápas na ledě Los Angeles podle představ. Kanadský celek se dokázal proti Kings prosadit hned šestkrát a vyhrál bezpečně 6:2. Kvůli zranění přišli Maple Leafs o Davida Kämpfa.

Branky a nahrávky

22. Arvidsson (Durzi, Kopitar), 57. Durzi (Arvidsson, Kempe) – 5. Kerfoot (Kaše, Simmonds), 24. Engvall (Simmonds, Sandin), 26. Tavares (Nylander, Brodie), 34. Matthews (Tavares, Brodie), 36. Spezza (Sandin, Engvall), 44. Bunting (Sandin, Matthews).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 38 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 32 zákroků, 6 OG, úspěšnost 84,2%, odchytal 60:00

Jack Campbell (TOR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8%, odchytal 59:42



Československá stopa v utkání

Ondřej Kaše (TOR) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:52

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 00:10



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Sandin (TOR) – 0+3

2. Auston Matthews (TOR) – 1+1

3. Sean Durzi (LAK) – 1+1

SEATTLE KRAKEN - CAROLINA HURRICANES

2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Druhá výhra v řadě pro Seattle

Seattle dokázal proti Carolině navázat na minulé vítězství a po solidním výkonu zdolal velice silného soupeře. Hurricanes měli střeleckou převahu, Philipp Grubauer byl však v brance Krakenů ve vynikající formě.

Branky a nahrávky

25. McCann (Dunn, Gourde), 57. Johansson – 19. Smith (DeAngelo).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 36 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (SEA) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 59:29

Frederik Andersen (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:10



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) - 0+0, 0 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 15:36



Tři hvězdy utkání

1. Marcus Johansson (SEA) - 1+0

2. Philipp Grubauer (SEA) - 35 zákroků

3. Frederik Andersen (CAR) - 20 zákroků

ARIZONA COYOTES - EDMONTON OILERS

3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Draisaitl a McDavid úřadovali

Elitní útočná dvojice Oilers byla po včerejším nezdaru plná sil a nedala Arizoně žádnou šanci. Connor McDavid i Leon Draisaitl si připsali čtyři kanadské body (oba 2+2).

Branky a nahrávky

4. Keller (Kessel), 54. Boyd (Chychrun, Keller), 56. Gostisbehere (Keller, Strälman) – 15. McDavid (Draisaitl, Barrie), 31. Draisaitl (Kassian, Ceci), 48. Kassian (Draisaitl, McDavid), 54. Draisaitl (McDavid, Barrie), 60. McDavid (Kassian).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 – 44 | Přesilová hra: 0/2 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Scott Wedgewood (ARI) – 39 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,7%, odchytal 59:14

Mikko Koskinen (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 59:40



Československá stopa v utkání

Jan Jeník (ARI) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 4:44



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+2

2. Connor McDavid (EDM) - 2+2

3. Clayton Keller (ARI) - 1+2

SAN JOSE SHARKS - OTTAWA SENATORS

6:3 (1:1, 2:2, 3:0)

Sharks zvládli divoké utkání

Utkání bohaté na góly dopadlo lépe pro domácí San Jose. Sharks dokázali ukázkově zvládnout třetí třetinu, ve které se nejdříve dostali do vedení a následně své vítězství potvrdili dvěma góly do prázdné branky.

Branky a nahrávky

8. Nieto (Labanc, Karlsson), 21. Hertl (Meier, Ferraro), 40. Bonino (Meier, Couture), 52. Meier (Balcers, Vlasic), 59. Couture, 60. Middleton (Cogliano, Karlsson) – 14. Norris (Tkachuk, Thomson), 35. Tkachuk (Chabot, Zub), 37. Brown (Chabot, Stützle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 29 – 29 | Přesilová hra: 1/5 – 0/4 | Trestné minuty: 15 – 17

Kdo se postavil do brankoviště?

James Reimer (SJS) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 60:00

Matt Murray (OTT) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2%, odchytal 59:13



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:31

Radim Šimek (SJS) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:05



Tři hvězdy utkání

1. Timo Meier (SJS) - 1+2

2. Logan Couture (SJS) - 1+1

3. Nick Bonino (SJS) - 1+0

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+