Souboj o první místo ligy pokračuje! Boston vyzve Carolinu

Hokejoví fanoušci si dnes v noci opět přijdou na své. Můžeme se těšit na souboje ve všech částech tabulky, o důležité body bude hrát zejména Florida proti Calgary a Tampa proti Los Angeles, týmy z floridského poloostrova mají totiž na první příčce stejný počet bodů. Do akce jde taky Boston, kde nastupuje David Pastrňák a Tomáš Nosek, ti vyzvou Carolinu s Martinem Nečasem.

Boston tedy vyrukuje na Carolinu, která poslední dobou lehce ztrácí vítr z plachet. V nedávné době totiž nestačila na Florida a od Columbusu schytala nečekaný debakl poměrem 0:6. Canes už to napravili proti Vancouveru, ale proti Bruins to budou mít mnohem složitější, jelikož vyhráli pětkrát v řadě a získali skalp velmi kvalitních týmů. V těchto duelech se Pasta prosadil rovnou sedmkrát, k čemuž mu pomohl i návrat Tuukky Raska, který by měl chytat i v nadcházejícím duelu.

Washington v poslední době také výrazně ztrácí svou formu a vůbec se mu nedaří na domácím stadionu, protože tam prohrál třikrát v řadě. Po novém roce celkově vyhrál jenom dvakrát a to ve venkovním prostředí, jednou tomu čistým kontem pomohl Vítek Vaněček, který by měl dnes chytat. Winnipeg naopak nyní hraje velice jistě, v posledních pěti duelech jen jednou selhal proti Coloradu.

Další atraktivní souboj budeme moci sledovat mezi Nashvillem a Vancouverem. Oba celky poměrně nedávno drželi skvělou vítěznou sérii, ale to už minulost. Predators padli třikrát v řadě, Canucks také, ale už alespoň stihli vyhrát ve Washingtonu. Oba celky sice hájí opačné póly tabulky, ale aktuálně jsou na dost podobné úrovni. Uvidíme, kdo urve cennou výhru.

V brzkých ranních hodinách nás nemine souboj týmů, které mají zcela opačnou formu. Calgary čtyřikrát v řadě padlo, zatímco Panthers čtyřikrát zvítězili, takže tady je o favoritovi jasno. Emotivní návrat prožije Sam Bennett, který s Plameny strávil šest a půl sezony a na Scotiabank Saddledome se vrací po devíti měsících, avšak tentokrát v roli soupeře.

Poslední souboj se také pořádně dotkne postavení v tabulce. Tampa přijíždí na led Los Angeles, které bude mít co dělat, aby odčinilo včerejší fiasko. Poslední noc totiž inkasovalo z hole Tima Meiera pětkrát, San Jose tak zvítězilo 6:2 a navíc jen se sedmnácti střelami. Lightning naopak hrají pořád stejně dobře, sem tam mu to sice uteče, ale to už se nějakou dobu nestalo. Na kontě má nyní tři vítězství v řadě a bojuje o první místo celé ligy.

Kompletní program

01:00 Boston Bruins – Carolina Hurricanes

01:00 Ottawa Senators – Buffalo Sabres

01:00 Philadelphia Flyers – New York Islanders

01:00 Washington Capitals – Winnipeg Jets

02:00 Nashville Predators – Vancouver Canucks

02:30 Dallas Stars – Montreal Canadiens

03:00 Calgary Flames – Florida Panthers

04:30 Los Angeles Kings – Tampa Bay Lightning

