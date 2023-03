Souboj titánů mezi Bostonem a Jezdci, útočit se bude i na čelo Západní konference!

NHL čeká tucet bitev, z nichž čtyři startují ještě před odbitím půlnoci. Alespoň stáhnout obrovitý náskok Tampy se pokusí Buffalo, Dallas bude v souboji s Coloradem útočit na čelo Západní konference, Ostrované vyzvou prohrami sužovaný Detroit a čeká nás i kanadská klasika mezi Oilers a Jets.

Již v 18:30 startuje dvojice duelů. Šavle budou chtít po dvou zaváháních zabrat proti Bleskům. Ti patří mezi jejich největší konkurenci a Buffalo má nyní šanci stáhnout alespoň část propastného náskoku soupeře v tabulce. Tampu Bay navíc trápí série tří zaváhání v řadě.

Ostrované na domácím ledě přivítají Red Wings. Ti se před přestupovou uzávěrkou pořádně činili a za výběry v draftu posílali o dům dál své opory. Detroit trápí šňůra čtyř porážek v řadě. Celek z Long Islandu se zatím drží divoké karty, ale musí se mít na pozoru před oslabeným Washingtonem, který ještě boj o vyřazovací část nevzdává.

O půl hodiny později odstartuje šlágr kola. Jasně nejlepší celek soutěže v podobě Medvědů vyzve posílené Jezdce. Boston je řádně rozjetý a naposledy padl 11. února. Od té doby kosí soupeře za soupeřem. To New York si ještě sehrává své útočné komando, které by mělo být postrachem pro vyřazovací část. Naposledy totiž celek z Manhattanu překvapivě padl proti Ottawě.

Ve 21:30 čeká Dallas střetnutí s Coloradem. Avalanche sice naposledy nezvládli ostrou přestřelku s Ďábly, ale jinak si vedou více než skvěle, jelikož před tímto kláním osmkrát v řadě bodovali. Hvězdy už se pomalu začínají oklepávat z herní krize a chytily se v bitvách s outsidery. Nyní je čeká první ostřejší prověrka.

Přesně o půlnoci jsou na programu další dvě úvodní buly. Florida se připravuje na Tučňáky, kteří dali sbohem nelichotivým výsledkům a po několika sáhnutích do sestavy opět vítězí. Dvakrát si dokonce poradili s nebezpečnými Blesky. U Panterů je to pořád stejná písnička. Tým má stále problém s rozkolísanou výkonností a boj o vyřazovací část bude pekelně těžký.

San Jose se chystá na Washington. Po výprodeji už Žralokům moc hvězd nezbylo a tým dře o dno tabulky Pacifické divize. K tomu všemu Sharks zapsali čtyři porážky v řadě. Capitals se ještě snaží probojovat se do play–off, i když vyměnili spoustu opor, kvůli nutné přestavbě kádru.

Přesouváme se do času 1:00, kdy odstartují tři bitvy. Rozjetou Ottawu, která získala jednu z největších ryb přestupové uzávěrky, čeká střetnutí s Blue Jackets. Ti se naopak zbavili svých hvězd s končícími kontrakty. Senátoři jsou na vítězné vlně, která čítá čtyři duely. Modrokabátníci si občas pro své fanoušky připraví překvapivé vítězství, ale zatím soutěží spíše o jedničku draftu.

Rozjeté Toronto se vydává do Vancouveru, kde bude chtít získat další skalp a bodově se dotáhnout na New Jersey. Maple Leafs pravidelně vítězí a svou pozici si patřičně hlídají. Mrzet je může jen neúspěšná útočná bitva s Olejáři. Vancouver už má letos po sezoně, i když občas dokáže zaskočit i takové celky jako například Hvězdy z Dallasu.

Na kanadskou klasiku se těší ve Winnipegu. Tam míří Edmonton. Oba soupeři se utkají podruhé v krátkém časovém intervalu. Olejáři první duel zvládli a svému soupeři natáhli černou sérii. Jets se nutně potřebují vzpamatovat, jelikož poslední výsledky jim v tabulce řádně zavařily.

Ve 2:00 vypukne zápas Chicaga s Predátory. U Blackhawks začal očekávaný výprodej a stěhovali se prakticky všichni, kteří měli pro konkurenci nějakou hodnotu. Tady začíná přestavba od základu a po pár překvapivých výsledcích tomu začínají odpovídat i výkony týmu. Nashville se naopak snaží využít špatné formy Winnipegu a co nejvíce stahovat náskok svého soupeře.

Do akce se ve 4:00 chystá také Calgary, které po čtyřech prohrách musí nutně začít sbírat body. V cestě ovšem stojí rozjetá Minnesota. Zatímco konkurence vítězí, tak se Plameny stále nemohou vyhrabat z krize a náskok soupeřů v Pacifické divizi začíná být čím dál více markantní. Wild naopak ohrožují Dallas na pozici lídra Centrální divize.

Na led vyjede i posílené LA. A to konkrétně ve 4:30, kdy se střetne se St. Louis. Králové to myslí s vyřazovací částí vážně, a proto se dohodli na výměně s Columbusem. Nyní mají před sebou papírově slabší Blues, kteří v minulém klání proti Žralokům po dlouhé době zabrali. Los Angeles zvládlo poslední dvě bitvy a v tabulce dál stíhá Vegas.

