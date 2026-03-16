Souboj titánů v první rundě: Nečas a spol. křtu ohněm unikli, proti sobě jsou Dallas a Minny

8. dubna 16:00Tomáš Zatloukal
Věděli, že nemají hotovo. Když před dvěma týdny získali jistotu postupu do play-off, brali to hokejisté Colorada jen za dílčí úspěch. Aby byla základní část skutečně povedená, potřebovali splnit ještě jeden cíl. "Chceme skončit na prvním fleku v konferenci," povídal zkušený fovard Avs Brock Nelson. Že by šlo o prestiž? Ale kdepak... "Je to obrovsky důležité, obzvlášť když se podíváte, jak je našlapaná naše Centrální divize," dodal. Pointou bylo vyhnout se kruté bitvě těžkých vah v 1. kole.
Parta kolem Gabriela Landeskoga, Nathana MacKinnona, Caleho Makara či Martina Nečase uspěla, nejvýhodnější pozice na Západě je Lavin.
Definitivně rozhodl triumf nad St. Louis Blues.
Co na tom, že zvítězili i Wild a Stars, Coloradu se vyplatilo, jak se dokázalo v závěru základní části nastartovat po poněkud hlušším období.
Ono brzké střetnutí favoritů se tak bude týkat klubů historicky spjatých se State of Hockey.
Hvězdy v Minnesotě kdysi začínaly, než se v devadesátkách přesunuly do Dallasu. Od roku 2000 je tenhle stát hraničící s Kanadou a s obrovitým jezerem Lake Superior zpátky na mapě NHL, díky Wild.
Divočina poslední roky hrává i v dresech, který připomíná jejich předchůdce, v zeleno-žluto-bílých trikotech po vzoru North Stars. Je to svým způsobem reklama i pro dallaský klub.
Ale to teď půjde stranou, do popředí se naopak dostává rivalita.
Minny čeká třetí série proti mančaftu vedenému Jamiem Bennem. V roce 2016 i o sedm let později slavili pokaždé v úvodu play-off Benn a spol., (nejen) Marcus Foligno ale věří, že to tentokrát může dopadnout jiak.
"Z té minulé série jsme si odnesli cenné lekce. Víme, že je to velmi kvalitní tým, víme, že mají své velmi účinné zbraně, ale my jsme teď zkušenější a poučenější než dřív," míní zkušený forvard Wild.
Klub z "Twin Cities" bude ještě více spoléhat na jiné borce - čtyřicetigólové šutéry Kirilla Kaprizova s Mattem Boldym či skvostnou posilu Quinna Hughese.
Stars se mohou opřít také o dva kanonýry, co se přehoupli přes 40 tref. Jasona Robertsona s Wyattem Johnstonem. Přimyslete si finské machry Roopeho Hintze, Mikka Rantanena a Mira Heiskanena a máte ničivou sílu.
Vzájemná bilance z této sezony? Tři zápasy, jediná výhra Dallasu.
Ozývá se spousta kritiků, že se tak kvalitní soupeři utkají zbytečně zkraje vyřazovacích bojů, jenže současný formát neúprosně diktuje posilování divizních rivalit a chce co nejatraktivnější první rundy. Ve jménu sledovanosti a peněz z toho plynoucích.
A šéf NHL Gary Bettman se nechal slyšet, že nic měnit nehodlá, že systém je více než uspokojivý. Pro kasu jistě.
A tak jeden z nejvážnějších kandidátů na zisk Stanley Cupu skončí na Západě hned v kole číslo 1. Načež se druhý z nich postaví Lavinám.
Ani Colorado tak nemá cestu do finále konference zrovna umetenou. Vybojovalo si ovšem za současných, snad až drakonických, podmínek tu nejvýhodnější pozici, jaká byla k mání. Výhodu domácího ledu, na začátek papírově nejslabšího protivníka.
Není to možná žádnou obří výhrou, ale co Nečas se svými spoluhráči nadělá... taková jsou pravidla hry.
Nemilosrdné, drsné. Ale je to realita, se kterou se každý, kdo chce mít jméno vyryté na stříbrném poháru, musí vyrovnat.