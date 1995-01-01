Spadl na draftu, vypadne i z organizace. Wrightovy kroky míří jinam

5. července 11:30David Zlomek
Působení Shanea Wrighta v organizaci Seattle Kraken se nevyvíjí podle představ samotného hráče ani vedení klubu. Nyní to vypadá, že jeho dny na severozápadě USA se definitivně chýlí ke konci. Hráčův agent Kurt Overhardt potvrdil pro Elliotta Friedmana ze Sportsnetu, že se obě strany dohodly na hledání nového působiště. Pro mladého hráče je to tak poté, co nakonec nebyl jedničkou draftu, další rána.
„Mohu potvrdit, že jsme měli s generálním manažerem Jasonem Botterillem velmi pozitivní rozhovory a on souhlasil, že se během tohoto léta pokusí Shanea vyměnit do týmu, který potřebuje špičkového mladého centra,“ uvedl Overhardt.
Sám Botterill situaci prý odmítl komentovat. Zdroje z ligy však naznačují, že ačkoliv mezi klubem a hráčovým táborem existuje jasná dohoda o spolupráci na trejdu, neexistuje žádná pevná garance, že k výměně skutečně dojde a že Kraken na případné nabídky kývnou.
Dvaadvacetiletý útočník vstupoval do draftového roku 2022 jako jasný favorit na první pozici. Nakonec se však propadl na čtvrté místo, ze kterého po něm sáhl právě Seattle. První roky kariéry se nesly ve znamení trpělivého rozvoje, hrál v juniorce i na farmě v AHL za Coachella Valley, kde patřil k nejmladším, ale přesto dokázal nasbírat 47 bodů (22+25) v 59 zápasech.
Jeho první kompletní ročník v NHL (2024/25) vypadal nesmírně slibně. Wright převážně ve třetí formaci nasbíral 64 bodů (19 gólů a 45 asistencí) v 79 zápasech. V uplynulé sezoně však přišel herní útlum. Jeho ofenzivní produkce klesla na 12 gólů a 15 asistencí, přičemž se výrazně trápil na vhazování, kde jeho úspěšnost spadla pod hranici 40 %.
I přes aktuální výkonnostní výkyvy jsou mladí centři s Wrightovým draftovým rodokmenem, kteří stále hrají pod nováčkovskou smlouvou, na trhu obrovskou vzácností. Botterill by za něj teoreticky mohl získat velmi kvalitní protihodnotu. Problémem je však to, jaké celky o něj projeví největší zájem.
Agent Overhardt doufá, že Wright zamíří do klubu, který mu poskytne adekvátní prostor ideálně ve druhém útoku. Takový luxus a čas na rozvoj si však mohou dovolit spíše týmy nacházející se v přestavbě, které budou jako protihodnotu nabízet především volby v draftu nebo mladé prospekty. Kraken se naproti tomu snaží okamžitě vrátit do play-off a preferovali by výměnou hotové „win-now“ hráče.