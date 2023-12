Sparta slaví 120 let velkolepě. Mezi gratulanty nechybí Jágr

6. prosince 1903. Den, kdy byla založena hokejová Sparta. Klub, který fanoušci buď milují, nebo nenávidí. Ale nikomu není lhostejný. Sparťané slaví své 120. výročí pět dní a startují právě v den svého založení, kdy se sejdou legendy klubu s aktuálními hráči a vedením ve Staroměstské radnici na pozvání primátora Bohuslava Svobody.

Sparťanské oslavy probíhají v ideálním načasování. Pražané se drží na nejvyšších příčkách tabulky a do O2 areny na ně chodí v průměru přes 10 tisíc fanoušků. Aktuálně za sebou mají již 17. ročník dobročinného projektu Sparťanská krev. Ten přilákal do odběrových center opět přes tisíc dárců krve! Spartě se daří a není žádný důvod se bránit oslavám.

V den, kdy uplynulo 120 let od založení, myslí pražský klub jako první na své fanoušky. Pro prvních 150 šťastlivců připravil parádní jízdu sparťanskou tramvají a tašku plnou darů – jedním z nich je i žádaná vstupenka na exhibiční zápas Návrat legend. Tramvaj se rozjíždí každou půl hodinu z Výstaviště, kromě fanoušků veze i hráče A-týmu a bývalého sparťanského mistra.

Večer pak své narozeniny oslaví v reprezentativních prostorách Staroměstské radnice. Tam se setkají členové sparťanského Klubu legend jako Jiří Hrdina či Jan Havel se současnými hráči, kapitána Michala Řepíka či brankáře Jakuba Kováře nevyjímaje. „Jsou to právě oni, kdo tvořili historii Sparty, kdo napomohli klubu ke světovému věhlasu,“ říká o legendách generální ředitel klubu Petr Vosmík, který na slavnostním aktu rovněž nebude chybět.

O den později, ve čtvrtek 7. prosince, sparťané představí a připijí si speciálním ginem „120“ od holešovické destilerie Garage 22. V pátek čeká hráče venkovní duel v Mladé Boleslavi, kde paradoxně Sparta odehrál svůj vůbec první zápas. Dle sparťanské kroniky, kterou klub věnoval svým fanouškům před třemi lety v on-line podobě, se tak stalo 31. ledna 1904.

Oslavy pak vyvrcholí víkendovým programem ve dvou halách neodmyslitelně spojených se Spartou. V sobotu znovu ožije Sportovní hala v Holešovicích, kde kromě Sparty slavili úspěchy také českoslovenští hokejisté na mistrovstvích světa či tenisté v rámci Davisova poháru. V exhibičním utkání Návrat legend se zde střetnou ikony Sparty proti výběru česko-slovenských hvězd.

Na jedné straně se tak znovu představí sparťanským fanouškům Jaroslav Hlinka, Jiří Hrdina, Petr Ton, Jiří Vykoukal či brankář Tomáš Duba. Na druhé nastoupí mimo jiné Ondřej Pavelec, Andrej Sekera, David Vrbata či legendární Jaromír Jágr. Sportovní hala se rychle plní, nyní jsou již v prodeji i horní galerie stadionu. Půjde jistě o nezapomenutelný zážitek.

„Chodil jsem se do haly dívat na všechna ta velká jména už jako kluk. Setkat se s nimi osobně pro mne byl spíše sen, který se mi teď plní,“ těší se generální ředitel Sparty Petr Vosmík. „Bude to velký hokejový svátek. Znovu se potkáme s hráči, se kterými jsme tady vyhrávali tituly. S mnoha z nich jsme se od té doby neviděli. A zahrát si znovu před zaplněnou Sportovní halou, to jsem myslel, že už nezažijeme,“ vyhlíží zápas Petr Ton, nejlepší střelec v historii Sparty a zároveň výkonný manažer pražského klubu.

Fanoušci se mohou těšit kromě samotné exhibice na autogramiádu vybraných sparťanských mistrů, výstavu hokejových relikvií nebo foodzonu. Klub před exhibicí doporučuje využít městskou hromadnou dopravu, jelikož parkovací místa v okolí haly obsadí právě hosté z řad bývalých hráčů Sparty.

Velkolepé oslavy pomyslně zakončí sparťané na nedělním extraligovém klání s českobudějovickým Motorem, tentokrát již v moderní O2 areně. „Úvodní ceremoniál před zápasem s Motorem bude v mnoha ohledech jedinečný, bude to jedna z vrcholů oslav a moc se na něj těším. Jsem rád, že fanoušci oceňují svými návštěvami jak skvělé výkony našich hokejistů, tak i doprovodný program, který pro ně připravujeme,“ dodává Vosmík.

