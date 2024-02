Los Angeles Kings byli na začátku ročníku kometou ligy. Rekord v počtu výher na venkovních stadionech, přesvědčivé výkony a na první pohled velmi silný kádr. Vše je ale teď jinak a krize vyvrcholila vyhazovem trenéra Todda McLellana. Vinu na sebe však bere generální manažer Rob Blake.

„Je na mně, že jsem Todda najal. A je i moje odpovědnost, že jsem ho propustil. A plně chápu následky, pokud tento tým nebude vyhrávat nebo nebude mít úspěch," řekl generální manažer Kings, když poprvé od výměny McLellana za Jima Hillera, který ho dočasně nahradil, hovořil s novináři.

Blake přitom v půlce ledna vyjádřil podporu McLellanovi a naznačil, aby dokončil sezonu na lavičce, ale Los Angeles od tohoto prohlášení zapsalo negativní bilanci 2-3-2. V posledních 17 zápasech mají Kings bilanci 3-8-6.

„Když se podívám na naši sezónu, je tu 48 zápasů - 24 bylo dobrých, 24 nebylo dobrých," řekl Blake. „Od této chvíle je to jen o výsledcích."

Blake působí ve funkci generálního manažera Kings již sedmou sezonu. Hiller je za tu dobu jejich čtvrtým trenérem. Blake před sezonou 2017/18 najal Johna Stevense, načež ho po roce propustil. V LA pak působil i Willie Desjardins, než byl před sezonou 2019/20 najat McLellan.

„S Toddem se známe už dlouho a dělat moji práci něco stojí," řekl Blake. „A její součástí je i to, že se vám stane, že situace není příznivá pro někoho, na kom vám záleží."

Čtyřiapadesátiletý Hiller je hlavním trenérem v NHL poprvé. Po angažmá v Detroitu, Torontu a New Yorku Islanders působil druhou sezonu jako asistent v Los Angeles. Blake věří, že nový hlas může Kings pomoci ze současné mizérie.

Blake také uvedl, že plánuje najmout nového asistenta trenéra, který by Hillera nahradil, ideálně zvenčí.

„Naším úkolem je dostat se do play off," dodal Blake. „Tým byl postaven a sestaven tak, aby se do něj dostal.“

