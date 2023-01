Špatná forma Islanders? Jde to za mnou, říká Lamoriello

Forma New York Islanders je od začátku kalendářního roku opravdu špatná. Třináct zápasů, jedenáct proher. Že byste ale slyšeli kritiku na hráče či trenéra, to opravdu ne. Situaci totiž bere na sebe ten nejzkušenější, a sice Lou Lamoriello.

Ten se po minulé sezoně nečekaně rozloučil s trenérem Barrym Trotzem a tým se vydal jiným směrem. Po solidním startu to však začíná vypadat poměrně dost bídně.

„Nehledám žádné výmluvy, tohle jde za mnou,“ přiznává generální manažer Isles. „Je mou povinností, aby byl tým co nejlepší a abych já dělal změny. Není to o trenérech ani o hráčích, odpovědnost beru na sebe. To, co se v klubu děje či neděje, jde na můj vrub.“

Nepříjemné jsou nejen výsledky, ale také situace v tabulce, která se pomalu začíná vymykat kontrole. Na začátku roku byli přitom Islanders v těsném boji o play off s Rangers a Capitals.

Teď jsou ale v tabulce Východní konference až jedenáctí a na postupové místo, které drží Capitals, ztrácí pět bodů. Ve hře přitom zůstává nebezpečné Buffalo a stále se zlepšující Florida.

„Na pozoru jsme pořád, to se nemění,“ dodal zkušený činovník k tématu postupu do play off. „Ať už jsme na tom dobře, nebo ne, stále se snažím tým zlepšovat. Je k tomu ale potřeba vhodný obchodní partner.“

Je však otázkou, jestli (či jaké) výměny Islanders udělají. Jejich tým totiž nepřekypuje hvězdami ani hráči, kteří by se hodili favoritům na Stanley Cup. Lamoriello se vlastně nachází v těžké situaci. Jeho tým je v klasickém vakuu. K titulu moc daleko, ke skvělé pozici na draftu také.

Pořádným problémem je také střelba branek. Ta spíše neexistuje. V posledních 11 utkáních dali Islanders 18 branek, což je v daném období nejméně ze všech týmů v lize. Jejich přesilovka je kapitolou sama pro sebe, od 10. prosince činí úspěšnost pět procent.

„Střelci se musí prosazovat, to se nám jaksi nedaří. A to je klíč ke všemu,“ zakončil.

