Špatná sezona Seattlu? Možná vyústí v prodeje útočníků

Po úspěchu, kdy Seattle Kraken překvapil hokejový svět postupem do druhého kola play-off, se tým ocitl ve výrazném útlumu. Minulou sezonu skončili Kraken 17 bodů za postupovou příčkou do play-off a letos jsou v polovině základní části deset bodů od posledního místa zajišťujícího divokou kartu. Alarmující je především forma.

Podle Elliottea Friedmana z podcastu 32 Thoughts se Kraken chystají nejen na prodej hráčů s končícími smlouvami, ale zvažují i výměny dlouhodobějších opor. Mezi nejvýznamnějšími jmény, která by mohla být na odchodu, jsou útočníci Oliver Bjorkstrand a André Burakovsky.

Bjorkstrand by měl mít na trhu vyšší hodnotu. Je to konzistentní hráč do druhých či třetích útoků a směřuje ke třetí sezoně po sobě s 20 góly. V dresu Kraken nastřílel během 206 zápasů 53 branek a nasbíral 132 bodů, což je více než slušná produktivita. Jeho smlouva na 5,4 milionu dolarů ročně je relativně dostupná, což z něj dělá atraktivní posilu pro týmy hledající posílení ofenzivy.

Burakovsky, který do Seattlu přišel po vítězství Stanley Cupu s Coloradem v roce 2022, má jiný příběh. Po podpisu pětileté smlouvy na 27,5 milionu dolarů měl do týmu přinést produktivitu, ale zranění ho výrazně omezila.

V prvních dvou sezonách vynechal 66 zápasů, letos chyběl ve třech dalších. Jeho výkony jsou od podpisu kontraktu rozpačité – v 90 zápasech zaznamenal pouze 11 gólů a 32 bodů. Kraken by se mohli pokusit zbavit jeho smlouvy, ale návratná hodnota pravděpodobně nebude vysoká.

Kromě Bjorkstranda a Burakovského by Kraken mohli zvážit výměnu dalších hráčů, pokud za ně dostanou odpovídající protihodnotu. Mezi možnými kandidáty jsou například obránce Jamie Oleksiak či útočníci Jaden Schwartz a Jared McCann. McCann, který patří k nejproduktivnějším hráčům týmu, by mohl mít na trhu vysokou cenu.

Frustraci a pokusům o změnu se nedá divit. Po slušném říjnu a prosinci přišlo velmi špatné období, a to zejména od poloviny prosince. Ze třinácti zápasů, tedy 26 možných bodů, uhrál Kraken pouhých šest. Velmi špatná je zejména forma venku, v Západní konkurenci jsou v tomto ohledu méně úspěšné jen tři týmy.

