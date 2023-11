Špatní Devils? Dostáváme to, co si zasloužíme, lamentuje Ruff

Před sezonou stála před New Jersey velká očekávání. Povedená jízda v play off, dozrávající kádr, prostě vše potřebné k tomu, aby se dařilo i nadále. Nicméně po solidním startu se Devils propadají. Šest proher z posledních osmi zápasů hovoří samo za sebe.

Šéf lavičky Devils Lindy Ruff tak pochopitelně nebyl po středeční prohře svého týmu s Detroitem 0:4 spokojený.

„Přebruslili nás, přehráli nás, chtěli to víc,“ řekl Ruff po zápase. „Dostali jsme přesně to, co jsme si zasloužili.“

Pro New Jersey je to pátá prohra v posledních šesti zápasech. Klub má v sezóně bilanci 8-8-1 a v Metropolitní divizi je předposlední.

Devils stále postrádají kapitána Nica Hischiera a dalšího útočníka Timo Meiera. Ruff však uvedl, že by se neměli na nic vymlouvat, a vzal na sebe odpovědnost za to, že svůj tým nepřipravil.

„Naše hra s pukem nebyla dobrá, nebyli jsme dostatečně ostražití. Je to na mně, abych kluky dostal do lepší formy, jen a jen na mně,“ dodal Ruff. „Je mi jedno, jaká je situace, musíme hrát mnohem lépe než takhle.“

Obránce John Marino zopakoval slova svého trenéra o tom, že hra s pukem jednoduše není dost dobrá. „Střílíme si do vlastní nohy,“ prohodil Marino.

Veterán Tyler Toffoli, jedna z největších letních posil New Jersey, si také vzal na svá bedra vinu za nedbalou hru.

„Dvakrát jsem ztratil hloupě puk, oni dali góly,“ řekl Toffoli. „Rozhodně to nebylo dost dobré, jsem ze sebe a své hry dnes velmi zklamaný. Určitě beru vinu za dva z těch gólů na sebe.“

Toffoli byl v dosavadních 17 zápasech produktivní s devíti góly a šesti asistencemi, ale v tomto ročníku má hodnocení minus 10, což je druhé nejhorší v týmu.

Ničemu nepomáhají ani (ne)výkony brankářů Vítka Vaněčka a Akiry Schmida. Ty jsou pravděpodobně největším problémem New Jersey. Procento úspěšnosti zákroků 87,5 je třetí nejhorší v lize.

