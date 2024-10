Speciální zápas, co nehrajete každý rok. Tatar se těší na start sezóny v Praze

V minulém ročníku si Tomáš Tatar po dvou sezónách strávených v New Jersey odskočil do Colorada a Seattlu, aby se letos v létě k Devils vrátil. A nyní ho čekají dva zápasy v O2 Aréně. Jak se na start soutěže těší?

Jak se těšíte na zápasy v Praze?

Mám z toho velkou radost. Jsem šťastný, že můžeme takhle přijet do Prahy. Pro nás Čechy a Slováky bude pěkné vidět naše československé fanoušky, kteří nás přijdou hnát dopředu.

Kolik lidí z rodiny vás přijde podpořit?

Hodně (úsměv). Praha je od nás přes dvě hodiny autem, je to fakt blízko. Přijde se podívat slušný počet lidí.

Je to pro vás velký svátek otevřít sezonu NHL takhle blízko domovu?

Určitě. Je to velice speciální zápas, nehrajete ho každý rok. Já osobně ho budu hrát poprvé v kariéře.

Dneska jste si zatrénovali v O2 Aréně, jaké máte vzpomínky na tuhle halu?

Super. Myslím si, že jsme na mistrovství světa náš cíl splnili. Prohráli jsme sice s Kanadou a ten zápas nám nevyšel, ale naše mužstvo se učilo a výkony byly dobré.

Trénink v hledišti sledovalo hodně dětí. Jaké to bylo?

Když jste na ledě, moc tyhle věci okolo nevnímáte, stejně jako při zápase. Ale cestou na led si toho všimnete a máte z toho radost. Jsem velmi rád, že děti očividně potěšilo, že nás mohou sledovat. Ale jak říkám, na ledě pak vnímáte pouze věci, co máte dělat.

Na konci tréninku nebylo pomalu s čím trénovat, protože jste většinu puků rozdali...

Snažili jsme se děti potěšit a tohle je jedna z věcí, co pro ně můžeme udělat. Doufám, že si tedy většina odnesla i nějaký suvenýr.

Jak důležitý je vstup do nové sezóny?

Opravdu hodně důležitý. Každý bod se počítá, ta tabulka je na konci sezóny vždy hodně vyrovnaná. Chcete získat každý bod, co získat můžete. Samozřejmě jsou i zápasy, kdy to nevyjde a nedá se s tím nic dělat, ale každý bod může být na konci hodně cenný.

Jaký tým New Jersey vstoupí do nové sezóny?

Máme pár zraněných hráčů. Nicméně se v létě přivedlo pár posil, včetně mě, co jsem se vrátil, takže se to mužstvo vylepšilo a chceme, aby to fungovalo.

Dá se tenhle výjezd do Evropy považovat i za takový teambuilding? Jak jste trávili dny?

Měli jsme týmové večeře, kde jsme společně trávili čas. Máme nové spoluhráče, takže jsme se poznávali. Je strašně fajn, že na to byl prostor.

Jak moc důležité pro vás je, že hrajete v týmu s Ondrou Palátem?

My jsme s Ondrou velmi dobří kamarádi, známe se již dlouho. Je to super mít v týmu takového spoluhráče.

Co Ondra Palát znamená pro celý tým a jaký je jeho přínos?

Ondra je zkušený hráč, co v NHL odehrál spoustu zápasů. Takovéhle zkušenosti snadno někde nenajdete. Má na svém kontě získané Stanley Cupy, teďka je i mistr světa. Takže tyhle zkušenosti se hodí každému týmu.

Pomáhá vám hlavně při bránění hodně?

Bránit musíme všichni. Ale samozřejmě Ondrovi to jde velmi dobře, jako mu to šlo vždycky, takže je to jedna z jeho předností. Nicméně trenér vyžaduje bránění od každého hráče.

Kdo podle vás bude mít více fanoušků v hledišti?

Doufám, že to budeme kvůli Ondrovi my. (směje se).

