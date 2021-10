Spekulace ožívají. O Eichela stojí ve Vegas

Po týdnech klidu bez Jacka Eichela se spekulace kolem něj zase rozjíždějí. Je jasné, že za Sabres už si nezahraje. Jeho zdravotní situace a hádky přes celé léto to jednoznačně zavrhly. Stále se tak řeší, kde bude v NHL pokračovat. Zájem údajně jeví v Las Vegas.

Shoduje se na tom vícero novinářů. Frank Seravalli například píše, že se v posledních dnech jednání mezi Buffalem a Golden Knights značně zintenzivnila.

Ne, že by se zástupci obou stran bavili o konkrétních dílcích výměny, spíše jde o oťukávání a zjišťování toho, jak na tom Eichel vlastně zdravotně je.

Příchod ke Golden Knights by dával smysl. Jejich vstup do sezony není ideální, výkony jakbysmet. Jakákoliv možná Eichelova výměna stojí na stavu Marka Stonea. O jeho zdravotním stavu se mlží, nikdo vlastně není schopný říct, jestli se vrátí zítra, nebo za tři měsíce.

Jednoznačným argumentem proti je fakt, že Eichel by nepomohl hned. Vegas by se navíc museli vzdát velkého množství hráčů či draftů. Není tak zárukou, že by Eichelovým příchodem nutně posílili. I tak o něj ale mají velký zájem.

“Zdravý Eichel je přesně tím, co Vegas potřebují,” myslí si i zkušený novinář Friedman. “Nejsem si jistý, jestli to pro ně má v téhle chvíli smysl. Poslali by pryč zdravé hráče, aby získali jednoho zraněného. Faktem ale je, že zájem o něj pořád mají.”

Dalším týmem, jehož jméno se ve spojitosti s Eichelem skloňuje, je Boston. A to už také trvá nějakou dobu. Problémem je podle Friedmana možná protihodnota.

“Bruins se kolem něj motají celou dobu, o tom není sporu,” dodal Friedman. “Buffalo se ale přesvědčilo o tom, že se vyplatí být trpělivé a že se vyplatí nekývnout na první nabídku. Přesvědčili se o tom u trejdu Ristolainena.”

Ze hry jsou také Rangers, ti se nakonec rozhodli pro Miku Zibanejada, kterého si díky velkému kontraktu pojistili na několik let dopředu.

Friedman však zmiňuje další týmy, u kterých je možná výměna mnohem pravděpodobnější.

“Slyšel jsem, že se trochu zajímal Seattle, ale to moc nadějně nevidím. Calgary má zájem dlouhodobě, slyšel jsem taky něco o Anaheimu. Zajímavé je Colorado, které jeví zájem už nějakou dobu. Abych se ale přiznal, právě teď není k jeho zisku nikdo extra blízko,” zakončil Friedman.

