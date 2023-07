Spekulace potvrzeny, Kuzněcov požádal o výměnu. Nikdo ale nemá zájem

Už nějakou dobu se hovoří o tom, že ruský útočník Jevgenij Kuzněcov by rád změnil působiště. Dle zámořských informací se tomu nebrání ani klub, nicméně až dosud se nic nedělo. Jedním z důvodů je to, že ho prostě nikdo nechce.

Washington Capitals v čele s generálním manažerem Brianem MacLellanem vstoupili do léta s jasným plánem, a sice, že provedou výměnu, která by vyřešila jejich stárnoucí a celkově poměrně neproduktivní skupinu útočníků.

Mnozí očekávali, že kandidáti na výměnu jsou primárně dva - Jevgenij Kuzněcov a Anthony Mantha. Oba jsou však v současnosti stále členy týmu.

"Platí to, stále bych rád udělal nějakou výměnu," řekl MacLellan. "Při draftu jsme byli s nabídkami agresivní, ale nic se nedotáhlo do konce. Těžko říct, kdy se trh ještě víc rozjede. Možná v době uzávěrky přestupů? Opravdu si nejsem jistý, co se stane.“

Jedním z hlavních důvodů, proč se toho zatím moc neděje, je zvýšení platového stropu v lize pouze o jeden milion dolarů.

Za současného stavu se zdá, že tým počká a uvidí, jak se Manthova sezona rozjede, zvlášť pod novým trenérem. Zato v případě Kuzněcova je odchod asi nevyhnutelný.

Na konci března ruské médium Match TV přineslo spekulaci, že chce Kuzněcov odejít a že o odchod měl zažádat už před rokem. Kuzněcov to při rozhovorech nepopřel, nicméně Mike Vogel, novinář píšící přímo pro klubový web potvrdil, že se tak opravdu stalo. Jinými slovy, spekulacím konec, Kuzněcov to myslí vážně.

V minulosti si Caps nenechávali hráče, kteří požádali o výměnu. Velmi brzo zmizel například Andre Burakovsky či Jonas Siegenthaler.

Co je ale pro MacLellana horší zprávou, tak to, že Kuzněcova očividně nikdo nechce. Nebo mají Capitals přemrštěné požadavky.

"Do draftu jsme šli s tím, že chceme udělat výměnu," přiznal MacLllean. "Byli jsme otevřeni různým možnostem. Vyměnit někoho z našich útočníků, cokoliv, prostě to oživit. Bohužel nám to nevyšlo.“

