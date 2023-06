Spekulace potvrzeny. Laviolette povede Rangers

Konec spekulací a jednání, Peter Laviolette byl v úterý jmenován trenérem New York Rangers. Osmapadesátiletý trenér nahradil Gerarda Gallanta, kterého Rangers propustili na začátku května poté, co vypadli hned v prvním kole s rivalem z New Jersey.

„Jsme nadšeni, že Peter bude hlavním trenérem New York Rangers,“ řekl generální manažer Chris Drury. „Vzhledem k Peterovým bohatým zkušenostem na pozici hlavního trenéra v NHL i k úspěchům, kterých jeho týmy dosáhly na několika úrovních během jeho kariéry, jsme nadšeni z toho, jaká budoucnost nás s ním v čele našeho týmu čeká.“

O Lavioletteově trenérském štábu se bude jednat v následujících dnech, ale Gord Murphy, Gallantův asisent, jeho součástí nebude.

Laviolette byl volný poté, co skončil po své třetí sezoně ve Washingtonu. Ten měl za tři ročníky pod Laviolettem bilanci 115-78-27, z toho v letošní sezóně 35-37-10. Před tímto ročníkem se Capitals kvalifikovali do play off osmkrát za sebou, včetně Lavioletteových prvních dvou sezón, nicméně od zisku Stanley Cupu v roce 2018 nevyhráli žádnou sérii.

Laviolette má za 21 sezón v NHL bilanci 752-503-150 jako trenér New Yorku Islanders, Caroliny Hurricanes, Philadelphie Flyers, Nashvillu Predators a Capitals. S Carolinou vyhrál Stanley Cup v roce 2006 a spolu se Scottym Bowmanem, Dickem Irvinem a Mikem Keenanem je jedním ze čtyř trenérů, kteří se dostali do finále poháru se třemi různými týmy (Carolina 2006; Philadelphia 2010; Nashville 2017).

Jeho 752 vítězství je osmý nejlepší počin v historii NHL a nejvíce mezi trenéry narozenými ve Spojených státech.

„Rád bych Petera přivítal v New York Rangers,“ dodal majitel James Dolan. „Peterův působivý životopis, který zahrnuje vítězství ve Stanley Cupu a postup do finále se třemi různými týmy, z něj udělal jednoho z nejrespektovanějších trenérů v lize. Vzhledem k tomu, že si klademe za cíl neustále bojovat o Stanley Cup, jsem přesvědčen, že Peter je tím správným hlavním trenérem, který povede náš tým.“

