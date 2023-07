Spekulace vyvráceny! Cooley s Arizonou podepsal nováčkovský kontrakt!

Trojka draftu 2022 si dala pořádně načas, ale nakonec se rozhodla pro podpis svého nováčkovského kontraktu s Kojoty. Dlouho se spekulovalo o tom, že Cooley ještě sezonu počká, než v Arizoně podepíše smlouvu, ale nakonec se na kontraktu dohodl už toto léto.

Přestože Cooley oznámil, že pravděpodobně přidá další sezonu na univerzitě v Minnesotě, tak se po několika dnech vše otočilo o 180 stupňů. S vedením se dohodl na podepsání nového tříletého nováčkovského kontraktu a rozradostnil příznivce Arizony.

„Pro každého hokejistu je cílem hrát NHL. To je samozřejmě i můj sen,“ řekl Cooley.

„O podpisu jsem celé léto přemýšlel a snažil jsem se přijít na to, co by bylo nejvhodnější. Byla tam spousta různých faktorů. Nebyl tam žádný konkrétní bod, kdy bych se nakláněl tak či onak. Prostě jsem vzal klady a zápory obou rozhodnutí, a nakonec jsem si řekl, že jít do Coyotes je pro mě to nejlepší.“

Cooley dostal radu od svých agentů, rodiny, a dokonce od útočníka Coyotes Claytona Kellera.

„Určitě bylo hodně lidí, o které jsem se při rozhodnutí opíral, aby mi pomohli. Hodně se diskutovalo o tom, co dělat. Chvíli trvalo, než jsem zjistil, co je nejvhodnější a jít do Coyotes bylo nejlepší.“

Nadšené je z podpisu především vedení pouštního klubu, které o získání svého klenotu velmi dlouho usilovalo.

„Jsme nadšeni, že jsme s Loganem podepsali smlouvu v NHL,“ řekl generální manažer Arizony Bill Armstrong. „Logan je neuvěřitelně zkušený hráč, který měl vloni vynikající sezonu v Golden Gophers. Prosadil se jako jeden z nejlepších prospektů. Je to pro nás velmi důležitý hráč a má před sebou extrémně světlou budoucnost. Těšíme se, že ho budeme moci sledovat, jak bude hrát za Coyotes po mnoho dalších let.“

Cooleymu při rozhodování pomohlo i letní posilování Kojotů. Přišli například Jason Zucker, Alexander Kerfoot, Nick Bjugstad, Troy Stecher nebo Sean Durzi.

„Všichni toužíme vítězit každý den a snad jednoho dne vyhrát Stanley Cup,“ řekl Cooley. „Přidat tyto hráče byl krok správným směrem. Určitě to hrálo významnou roli při mém rozhodování a jsem rád, že se k týmu připojím.“

