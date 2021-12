Splněný sen? Ne! Na olympiádu nepojedu, hlásí Lehner

Pro většinu hokejistů je to nabídka, která se neodmítá. Olympijské hry jsou vrcholem a splněným snem snad každého sportovce na světě. Robin Lehner si však únorový sportovní svátek nechá ujít. A to úplně dobrovolně.

„Odmítl jsem jet na olympiádu. Radši to řeknu sám jako první, než aby se to pak začalo odněkud vytahovat,“ řekl Lehner po nedělní výhře proti Calgary.

Všechno si prý pečlivě promyslel a došel k závěru, že pozvánku, kterou od švédské olympijské výpravy dostal, s díky odmítne.

Společně s Jacobem Markstromem měl bojovat o pozici jedničky ve švédské bráně, nicméně i po dohodě se svým psychiatrem došel k závěru, že olympiádu vynechá.

„Pravdou je, že v tom stavu, jak je olympiáda naplánovaná, by to nebylo ideální pro mé mentální zdraví,“ dodal ještě na svém twitterovém účtu. „Moje duševní pohoda musí být na prvním místě. Rozhodně bych se necítil dobře, kdybych tam byl zavřený a pořádně nevěděl, co by se dělo, kdybych měl pozitivní test. Švédsko bude mít skvělý tým, Markstrom je neskutečný. Doufám, že to chápete.“

Ve Vegas, kde Švéd působí, budou asi rádi, že jednoho z klíčových mužů celého týmu budou mít přes olympiádu v klidu u sebe. Letošní sezona totiž zatím nejde úplně podle Lehnerových představ.

Deset vychytaných výher, devět porážek, průměr obdržených gólů na zápas mírně přes tři a procentuální úspěšnost zákroků je přesně 91.

„Nevěděl jsem to, ale věděl jsem, že to zvažuje,“ komentoval rozhodnutí svého svěřence trenér Golden Knights Pete DeBoer. „Pro nás se toho moc nemění, stále chceme mít dva dobré gólmany, kteří budou chytat. Nemyslím si, že by na tom cokoliv měnila Robinova účast či neúčast na olympiádě. Laurent Brossoit už ukázal, že dokáže zaskočit.“

Lehner v posledních letech patří mezi hlavní průkopníky starosti o duševní zdraví. V roce 2018 byl diagnostikován s bipolární poruchou, ADHD a posttraumatickou stresovou poruchou. Své problémy se snažil zahánět alkoholem či prášky na spaní, Lehner pak dokonce přiznal, že málem spáchal sebevraždu.

„Vždycky budu za duševní zdraví bojovat,“ řekl letos na začátku října. „Pokud pomohu byť jednomu procentu lidí, budu šťastný.“

