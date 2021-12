Splněný sen, nebo noční můra? Huska v debutu dostal sedmičku

Osud si prostě nevybírá. V jednom momentě se vám splní sen, v tom dalším zase proklínáte všechny okolo. Podobně to měl dost možná i Adam Huska. Slovenský brankář, jenž se už roky probíjí ve farmářské lize, dostal příležitost v NHL. Colorado, proti kterému debutoval, ho však v NHL přivítalo hned sedmi kousky.

Když se na delší dobu zranila neochvějná brankářská jednička Rangers Igor Šesťjorkin, bylo jasné, že příležitost dostane někdo z farmy.

Na post dočasné jedničky se posunul Alexander Georgijev, na místo dvojky si Blueshirts vytáhli Adama Husku z farmy. Huska je členem Rangers od roku 2015, kdy si ho vybrali až v sedmém kole draftu, nicméně příležitost dostal až nyní.

A start to byl teda ostrý. Jelikož Rangers hráli dva zápasy ve dvou dnech a z Chicaga přiletěli do New Yorku v noci, rozhodli se trenéři protočit gólmany. Volba tak padla na Husku.

Ten tak musel nastoupit proti jednomu z nejlepších týmů NHL v podobě Avalanche. Laviny na nic nečekaly a první gólové přivítání přišlo už ve čtvrté minutě z hole Mikka Rantanena.

Po zbytek prvního dějství už ale nedostal ani gól!

“V první třetině byl skvělý,” chválil svého svěřence kouč Gallant. “Myslím, že měli devatenáct střel, některé zákroky byly opravdu prvotřídní.”

Ve druhé třetině však inkasoval hned pětkrát, v té poslední lovil puk ze sítě ještě jednou.

“Bylo to těžké,” krčil rameny bek domácích Jacob Trouba. “Měl dobré zákroky, my jsme ho ale hned několikrát nechali ve štychu, dovolovali jsme jim až moc šancí. Má před sebou ale super budoucnost, je to moc dobrý gólman.”

Většina fanoušků možná čekala, že do třetí třetiny nastoupí Georgijev, nicméně podle Gallanta to nepřipadalo v úvahu.

“Ani jsem o tom nepřemýšlel,” řekl rezolutně. “Alex byl ztuhlý, nemůžeme si dovolit, aby se zranil další gólman. Adamovi jsem řekl, že to není jeho chyba, je to hra celého týmu. A ať v třetí třetině pořádně zabojuje.”

Huska se bude muset rychle otřepat, protože v nejbližších dnech bude opět potřebný. Program totiž mají Rangers nekompromisní a Georgijev všechno neodchytá, návrat Šesťjorkina je také ve hvězdách. Přišel Huskův čas.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+