Spokojenost na obou stranách. Tohle je můj domov, říká Oettinger

Trvalo to, byly to nervy, ale obě strany si před sezonou mohou oddychnout. Jake Oettinger, brankařská jednička Dallasu, se dočkala kontraktu a září spokojeností. To, co se v médiích několikrát psalo jako informace, konečně potvrdil i hráč sám. Dallas si totiž naprosto zamiloval.

„Svým zástupcům jsem jasně řekl, že v Dallasu chci zůstat dlouhodobě,“ povídal po podpisu. „Kdybych mohl podepsat osmiletý kontrakt, bez váhání bych ho podepsal. Ale musí to vyhovovat oběma stranám a jsem rád, že to dobře dopadlo. Teď mám jen radost, že je to za mnou a můžu se soustředit na hokej.“

Celý proces jednání si Oettinger s jeho zástupci zopakuje za tři roky, kdy mu nová smlouva skončí. Do té doby však může navazovat na svoje parádní výkony z poslední sezony. Širokou hokejovou veřejnost zaujal zejména v play off proti Calgary, které málem porazil sám.

Naplno tak ukázal, na co má, a že pozice jedničky by mu měla náležet právem.

„Ukázal jsem, že dokážu hrát na nejvyšší úrovni v každičkém zápase,“ ví dobře. „Všichni ví, že abyste měli šanci dostat se do play off, potřebujete dobrého brankáře po celou sezonu. Rád bych to potvrdil. Pokud umožním týmu vyhrávat, dělám svou práci dobře.“

Z jeho slov jde cítit velké odhodlání. A jak by také ne. Nejen, že ví, jak se vyhrává (doma má několik medailí z juniorských šampionátů), ale také zažíval ne tolik plodné sezony. To když musel vyčkávat za Bradenem Holtbym, Benem Bishopem či Antonem Chudobinem.

„Léto rychle uteklo. Užil jsem si volný čas, ale taky jsem pořádně zapracoval,“ dodává. „Teď k tomu ještě přidávám a další týdny v Dallasu budou jako by byla sezona. Jsem spokojený s tím, jakou práci jsem během pauzy odvedl. Jsem připravený na náročnou sezonu.“

Z hlediska vytížení by náročná být měla. Oettinger si vybojoval status jedničky a neočekává se, že by o něj měl přijít.

