NHL

Spousta slov, žádné výsledky. Toronta klesá ke dnu a jeho kapitán je zhnusený

1. března 11:30

Jiří Lacina

Před olympijskou přestávkou dali fanouškům naději třemi výhrami v řadě. Bylo jich potřeba. Předtím totiž Toronto projelo osm z devíti utkání. Jenomže po olympiádě vjely Javorové listy do starých kolejí.

Sobotní porážka 2:5 s Ottawou byla je třetí v řadě a znamená sesun na poslední místo v Atlantické divizi, čtrnácté v konferenci. Pro Austona Matthewse, týmového kapitána ověnčeného zlatou medailí z turnaje v Itálii, je to hořká pilulka.

„Abych byl upřímný, bylo to trapné,“ řekl po utkání.

Matthews postrádá ve hře Toronta odhodlání. A chybí mu také hrdost. „Musíme být na naši hru víc hrdí. Hrát v téhle lize je čest. A je to něco, co se jen málokomu povede. Nezáleží na tom, jaká je situace, kde se v tabulce nacházíme, musíme jít ven a vydat ze sebe maximum, zejména na domácím ledě!“

Jake McCabe ocenil prvních pět minut. Pak se prý hra jeho mužstva sesypala. Nasazení postrádal ve hře svých spoluhráčů také Morgan Rielly. Spoustu naléhavých slov ve smyslu „musíme si to vyřešit“ vyřkl i William Nylander.

„Když se podívám na zápas a ukážu jim záznam, probereme si věci, existuje určitý způsob, jakým musíme hrát. Ale nemůžu klukům dát tohle (ukazuje na srdce) nebo tohle (ukazuje na hlavu). Musí do toho přinést srdce a soutěživost,“ dodal trenér Craig Berube.

Leafs mají 27 výher (z toho 8 v prodloužení) k 24 prohrám. Ale taky dalších 9 proher v prodloužení. Nemají úplně nejhorší přesilovku (20.), docela kvalitní oslabení (4.).

Od olympijské přestávky Leafs prohráli 2:4 s Lightning 4:2, 1:5 s Panthers a nyní 2:5 se Senators. V neděli mají volno, pak přivítají doma Philadelphii.

Jelikož mužstvo nejeví známky zlepšení a do uzávěrky přestupů zbývá pár dnů, dost možná dojde ke změnám v sestavě. Podrobně jsme rozebírali zde.

 

 

