Srandu vystřídal pláč. Malkin pak oslavil tisícovku gólem

Byl to večer jednoho muže. Marián Hossa zažil dojemné chvíle při vyvěšení dresu, nicméně slavil i borec z tábora, který ten večer stál proti Blackhawks. Jevgenij Malkin odehrál tisící zápas v NHL. Už rozcvička se nesla v dobrém rozmaru, dobrá nálada se přenesla i do utkání.

Přitom to vypadalo až komicky. Ale i tak se pozná dobrý tým a skvělá parta. Při rozcvičce se dlouho nedělo nic podivného. Všechno začalo až v moment, kdy Malkin najel na svou rutinu. V tu chvíli jako by na sebe celý mrkl a začal opakovat Rusovy pohyby.

Nevynechal nikdo. Ani gólmani! Ti už byli v té době pochopitelně obaleni ve své velké výstroji, ale tuhle srandu si prostě nemohli nechat ujít. Navíc k tomu byli popohnáni samotným Crosbym, který v letadle do Chicaga poctivě obešel každého spoluhráče a řekl mu, co se bude dít.

„Na rozcvičce máme každý to svoje. Geno má ty svoje pohyby, chtěli jsme si z toho udělat trochu srandu,“ řekl po zápase Crosby. „Měli jsme na mysli spoustu věcí, ale tohle dávalo největší smysl. Bylo to super!“

Říká se, že po práci přichází zábava, nicméně teď to bylo naopak. I tak ale Penguins utkání zvládli a odvezli si dva body. Malkin navíc okořenil tisící zápas vstřeleným gólem.

„Všechno bylo perfektní,“ zářil po zápase.

Aby toho totiž nebylo málo, překvapila ho i rodina. Malkin totiž netušil, že na jubilejní zápas kdokoliv přiletí. Když však před zápasem v šatně kouč Mike Sullivan řekl, že sestavu ohlásí speciální host, objevil se ve dveřích maličký Nikita, Malkinův šestiletý syn.

„Byl jsem strašně překvapený, navalily se do mě emoce,“ říkal pak. „Vůbec jsem nebyl připravený na to, že by tam mohl být. Většinou se stydí. Moc doufám, že si taky zahraje v NHL. Jsem za mou rodinu moc vděčný, jsou to nejlepší, co mám.“

Byl to sice Hossův večer, ale vzpomínku na celý život bude mít i Malkin. Vtipná rozcvička, překvapení od svého syna, vstřelený gól, vyhraný zápas a čas strávený s rodinou. Nemohlo to dopadnout lépe!

