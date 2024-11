Srážka se spoluhráčem a další starosti o Chytila

To, co mělo být bouřlivou druhou třetinou, pokazil nepříjemný okamžik pro Filipa Chytila. Útočník New York Rangers zůstal ležet na ledě po tvrdé srážce se spoluhráčem K’Andrem Millerem. Incident se odehrál ve 12. minutě druhé třetiny, kdy Chytil zůstal několik vteřin bez pohybu, zatímco hra pokračovala. Když se nakonec zvedl, vypadal otřeseně, a zamířil nejdříve na lavičku a poté rovnou do šatny.

Chytil se sice ještě na chvíli vrátil na led, kde strávil jedno krátké střídání o délce 61 vteřin, ale do třetí třetiny už nenastoupil. Rangers následně oznámili, že Chytil utrpěl zranění v horní části těla, a kouč Peter Laviolette uvedl, že jeho stav je označován jako „den ode dne“.

Filip Chytil už má za sebou několik těžkých okamžiků spojených se zraněními hlavy. V minulé sezoně mu otřes mozku znemožnil odehrát 72 zápasů základní části a dalších 10 v play-off. I tehdy Rangers oznámili, že jde o „zranění horní části těla“, což vyvolává otázky, proč byl po nárazu s Millerem vůbec puštěn zpět do hry.

"Upřímně, neviděl jsem, co se stalo," přiznal spoluhráč Jimmy Vesey. "Filip je pro nás letos obrovsky důležitý. Je tahounem nejen své formace, ale i celého týmu. Všichni doufáme, že se rychle vrátí."

Pětadvacetiletý centr byl jedním z nejsvětlejších bodů Rangers v této sezóně. Na svém kontě má devět bodů (čtyři góly a pět asistencí) z patnácti zápasů a jeho spolupráce s Willem Cuyllem a Kaapem Kakkem výrazně pozvedla ofenzivní produktivitu třetí formace. Jejich přínos nejen rozšířil bodové možnosti týmu, ale také vytvořil větší šířku v sestavě Rangers.

Teď ale fanoušci, spoluhráči i trenéři s napětím čekají na další zprávy. Zůstává otázkou, zda Chytil bude moci pokračovat v rozehrané sezóně, nebo zda jej zranění opět vyřadí na delší dobu.

