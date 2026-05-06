Srdcař Ferraro míří na trh. Vztah se Sharks uvadá, láká ho životní kontrakt

23. května 14:00David Zlomek
Sedm let prožíval s klubem ty nejtěžší časy. Zažil draft v roce 2017, bleskový sešup ze špice NHL až na samotné dno, prázdné tribuny i odchody dlouholetých spoluhráčů. Obránce Mario Ferraro se stal symbolem věrnosti a bojovnosti San Jose Sharks v dobách nejhlubší herní krize. Letošní sezona, která byla pro Žraloky bodově nejúspěšnější od roku 2019, pro něj byla sladkou odměnou. Přesto se zdá, že tato kapitola se definitivně uzavírá.
Podle uznávaného insidera Elliotta Friedmana to totiž nevypadá, že by jednání o nové smlouvě mezi klubem a sedmadvacetiletým lídrem někam pokročila. Vše směřuje k tomu, že Ferraro 1. července poprvé v kariéře otestuje volný trh.
Tento scénář potvrdil i generální manažer Sharks Mike Grier, který po konci sezony přiznal, že Ferraro si bude chtít trh vyzkoušet na vlastní kůži, než učiní jakékoliv finální rozhodnutí. Sám hokejista se při výstupních pohovorech o své budoucnosti vyjadřoval velmi opatrně, ale s obrovskou pokorou.
„Já chci prostě jenom hrát. Nastupuju v NHL a mám pořád stejné nastavení mysli, jako když jsem sem přišel s nováčkovským kontraktem. Jsem vděčný za každou sekundu v téhle lize a chci v ní vydržet co nejdéle,“ krčil rameny Ferraro.
Ten má letos jedinečnou příležitost podepsat svůj životní kontrakt. V sedmadvaceti letech patří mezi mladší nechráněné volné hráče (UFA), což pro zájemce znamená minimální riziko výkonnostního propadu spojeného s věkem. Navíc má v zádech obrovské zkušenosti. Přestože si v NHL ještě nezahrál play-off, poslední pět let plnil roli elitního obránce s průměrným časem na ledě kolem 22 minut a byl klíčovým mužem pro oslabení.
Sharks sice mají pod stropem obří polštář v hodnotě téměř 42 milionů dolarů a mohli by dorovnat jakoukoliv nabídku, ale musí myslet na budoucnost a finanční flexibilitu, až začnou brát velké peníze mladé hvězdy v čele s Macklinem Celebrinim.