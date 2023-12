St. Louis Blues jsou bez trenéra! Berube byl vyhozen, Vrána nakonec na waiveru

Divočejší období v St. Louis pokračuje. Po zmatené situaci s Jakubem Vránou je jasno. Český útočník míří na waiver listinu, v St. Louis se stal nepotřebným. Kromě toho jsou Blues nově také bez trenéra, Craig Berube byl vyhozen.

Generální manažer Blues Doug Armstrong oznámil Berubeho vyhazov jen několik hodin po prohře 4:6 s Detroitem. Pro Blues, kteří mají bilanci 13-14-1, to byla čtvrtá prohra v řadě.

Jde o utrápenou sezonu. Není to úplně strašné, ale spíše podprůměrné. Jednoduše něco mezi. Blues jsou na 26. místě v NHL v počtu gólů na zápas (2,82) a mají druhou nejhorší přesilovku (7 z 83) v lize s 8,4% úspěšností.

Berube však odchází s čistým štítem. Sedmapadesátiletý trenér dovedl Blues v roce 2019 k zisku Stanley Cupu. Jako dočasný trenér tehdy nahradil 20. listopadu 2018 Mikea Yea a dovedl tým z posledního místa až na vrchol. Jeho počet vítězství se řadí na třetí místo v historii týmu.

Blues jmenovali Drewa Bannistera, trenéra farmářského Springfield Thunderbirds, dočasným trenérem. Devětačtyřicetiletý Bannister byl trenérem Springfieldu tři sezóny. Tým vedl s bilancí 93-58-19 v základní části. Rodák z ontarijského Belleville také dovedl Thunderbirds k několika postupům do play off, včetně sezony 2021-22, kdy vyhrál Východní konferenci a dostal se do finále Calder Cupu.

Bannister se na střídačku postaví poprvé v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Blues hostí Ottawu.

Stále bude bez Jakuba Vrány. Ten se po dnech spekulací opravdu objevil na waiver listině. Definitivně se tak potvrdilo, že jeho dny v St. Louis jsou sečteny.

V momentě vydání článku ho žádný jiný tým nestáhnul.

