St. Louis řeší, co dál. Ve hře je i odchod kapitána

St. Louis Blues by mohli v nadcházejících týdnech přistoupit k jednomu z nejvýraznějších trejdů sezóny. Generální manažer Doug Armstrong podle informací novináře TSN Darrena Dregera zvažuje možnost výměny kapitána týmu Braydena Schenna.

„Celý proces je složitý, protože Schenn má plnou no-trade klauzuli,“ uvedl Dreger v pořadu Insider Trading. „Ale Doug Armstrong je známý svou agresivní strategií a Blues v této sezóně zůstávají za očekáváním. Mezi týmy, které hledají centra, patří i Toronto Maple Leafs, a zájem o Schenna je značný.“

Schenn v aktuální sezóně nasbíral 32 bodů v 56 zápasech a už třikrát za sebou pokořil hranici 20 gólů. Do funkce kapitána Blues byl jmenován v roce 2023 a jeho smlouva mu garantuje plat 6,5 milionu dolarů ročně až do sezóny 2027/28.

Blues se aktuálně nacházejí mimo postupové příčky a hrozí jim třetí sezóna v řadě bez play off. Armstrong podle Dregera už v polovině ledna přišel do kabiny a jasně hráčům sdělil, že pokud se výsledky nezlepší, začne provádět změny. „Nebyl to žádný ultimátum, ale spíš vzkaz, že tým musí předvádět lepší výkony, jinak dojde k zásahům do sestavy,“ popsal Dreger.

Blues už jeden výrazný krok udělali, když se rozloučili s Brandonem Saadem. Ten nejprve prošel waiver listinou, následně s klubem ukončil smlouvu a podepsal kontrakt s Vegas Golden Knights.

Kromě Maple Leafs údajně o Schenna projevili zájem také Colorado Avalanche, Dallas Stars, Vancouver Canucks a Winnipeg Jets. Armstrong zjišťuje, jaké nabídky by mohl za svého kapitána získat, a v nejbližších týdnech se rozhodne, zda opravdu dojde k výměně. Otázkou zůstává, zda se najde tým, který bude ochoten zaplatit vysokou cenu, kterou Blues za Schenna požadují. A hlavně jestli na to Schenn kývne.

