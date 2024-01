St. Louis rozhodlo v poslední minutě, Kučerov sestřelil Philadelphii. Oilers znovu vyhráli

Nejproduktivnější hráč celé NHL Nikita Kučerov předvedl další galapředstavení. Ruský útočník třemi góly a jednou asistencí pomohl k vítězství své Tampy na ledě Philadelphie v poměru 6:3. Znovu se dařilo také Edmontonu, který vyhrál čtrnácté utkání za sebou. Radovalo se i St. Louis, Blues v Calgary rozhodli až v 60. minutě.

DETROIT RED WINGS - DALLAS STARS

4:5 (2:1, 0:4, 2:0)

Zápas se zlomil ve druhé třetině





Detroit vstoupil do utkání proti Dallasu dobře, jenže ve druhé třetině úplně propadl. Hvězdy ve druhých dvaceti minutách skórovaly dohromady čtyřikrát, čímž vyhnaly z brány gólmana Lyona. V posledním dějství snížili Larkin s Compherem, Detroitu to ale na body nestačilo.

Branky a nahrávky

15. Perron (Gostisbehere, Raymond), 17. DeBrincat (Sprong), 52. Larkin (Raymond), 57. Compher (DeBrincat, Larkin) – 4. Benn (J. Robertson, Harley), 21. Marchment (Duchene, Seguin), 25. Hintz (W. Johnston, Harley), 32. Lindell (W. Johnston, Hintz), 36. Hintz (W. Johnston).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 38 | Přesilová hra: 3/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Alex Lyon (DET) – 27 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,4 %, odchytal 40:00

James Reimer (DET) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 17:38

Jake Oettinger (DAL) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Radek Faksa (DAL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:34

Tři hvězdy utkání

1. Roope Hintz (DAL) – 2+1

2. Wyatt Johnston (DAL) – 0+3

3. Dylan Larkin (DET) – 1+1

MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS

1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Kanadský souboj pro Ottawu





Ottawa zvládla třetí z posledních čtyř utkání a navíc bodovala počtvrté za sebou. Senátoři na ledě Montrealu nastoupili bez Dominika Kubalíka, jenž sledoval zápas z tribuny. Po dvou třetinách hosté vedli 3:0, avšak ve třetí části dal domácím naději obránce Kovacevic. Poslední slovo však měl Joseph, jenž dal svou osmou letošní branku.

Branky a nahrávky

53. Kovacevic (Caufield, Suzuki) – 8. Greig (Brännström, Norris), 9. Sanderson (Zub, Stützle), 27. Pinto (Giroux), 58. M. Joseph.

Statistiky

Střely na bránu: 25 – 28 | Přesilová hra: 0/5 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:28

Joonas Korpisalo (OTT) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54

Tři hvězdy utkání

1. Ridly Greig (OTT) – 1+0

2. Joonas Korpisalo (OTT) – 24 zákroků

3. Cole Caufield (MTL) – 0+1

PHILADELPHIA FLYERS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Kučerov řádil





Hlavní hvězdou utkání mezi Philadelphií a Tampou se stal Nikita Kučerov, který tři branky dal a na jednu přihrál. Nejproduktivnější hráč celé soutěže tedy přispěl k výhře Blesků v poměru 6:3. Letci jsou v mírné krizi, neboť padli už ve třetím utkání za sebou.

Branky a nahrávky

30. Atkinson (Farabee, Se. Walker), 34. Drysdale (Frost, Atkinson), 41. York (Frost) – 2. Point (Crozier), 19. Kučerov (Hagel, D. Raddysh), 23. Kučerov (Point, Stamkos), 38. Eyssimont (Kučerov, Hedman), 59. Hagel (Cirelli, de Haan), 60. Kučerov (Cirelli, Perbix).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 57:38

Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) – 3+1

2. Brayden Point (TBL) – 1+1

3. Cam Atkinson (PHI) – 1+1

NEW YORK ISLANDERS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Ostrovanům převaha nestačila





Islanders se také ve druhém utkání pod novým trenérem Patrickem Royem prezentovali slušně, jenže tentokrát to na body nestačilo. Newyorčané v domácím prostředí podlehli obhájcům Stanley Cupu z Vegas 2:3, když přesně v polovině utkání rozhodl Nicolas Roy.

Branky a nahrávky

24. Nelson (Romanov, Dobson), 50. Pageau (Holmström, Pelech) – 12. Barbašev (Pietrangelo), 28. Rempal (N. Roy, Pietrangelo), 30. N. Roy (Marchessault, Barbašev).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:24

Adin Hill (VGK) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Nicolas Roy (VGK) – 1+1

2. Ivan Barbašev (VGK) – 1+1

3. Jean-Gabriel Pageau (NYI) – 1+0

MINNESOTA WILD - WASHINGTON CAPITALS

5:3 (2:0, 1:1, 2:2)

Minnesotě se daří

Hokejisté Minnesoty zvládli třetí utkání za sebou! Doma přehráli Washington 5:3 především díky povedené úvodní třetině. Uklidnění na 5:1 přinesl v 54. minutě Johansson, jenže Capitals ještě závěr zdramatizovali. K zisku bodů to ovšem nevedlo.

Branky a nahrávky

2. Faber (Zuccarello, Rossi), 5. M. Foligno (Boldy, Eriksson Ek), 27. M. Johansson (Bogosian), 42. Eriksson Ek (M. Foligno, Brodin), 54. M. Johansson (Hartman, Maroon) – 30. Mantha (Je. Kuzněcov, Fehérváry), 58. Oshie (Carlson, Pacioretty), 59. Mantha (Malenstyn, Dowd).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Darcy Kuemper (WSH) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:46

Československá stopa v utkání

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07

Tři hvězdy utkání

1. Marcus Foligno (MIN) – 1+1

2. Joel Eriksson Ek (MIN) – 1+1

3. Brock Faber (MIN) – 1+0

CALGARY FLAMES - ST. LOUIS BLUES

3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Saad rozhodl v poslední minutě

Dlouho to vypadalo, že utkání mezi Calgary a St. Louis dojde do prodloužení, avšak v čase 59:12 rozhodl po přesné střele zápěstím Brandon Saad. Nicméně brankář Markström si zcela jistě tuto branku za rámeček nedá. Blues tedy potvrdili nedávnou výhru nad Washingtonem, uspěli také s Calgary.

Branky a nahrávky

12. Weegar (R. Andersson, Kadri), 32. Hanifin (Šarangovič, C. Tanev), 33. Šarangovič (Huberdeau, E. Lindholm) – 29. Saad (Parayko, Leddy), 38. B. Schenn, 47. Kyrou (Thomas, Leddy), 60. Saad (Parayko, Leddy).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 59:23

Jordan Binnington (STL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:00

Československá stopa v utkání

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 6:55

Tři hvězdy utkání

1. Brandon Saad (STL) – 2+0

2. Jegor Šarangovič (CGY) – 1+1

3. Noah Hanifin (CGY) – 1+0

EDMONTON OILERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Oilers dál vítězí

Stále platí, že Edmonton už více než měsíc nepoznal hořkost porážky. Další výhru si kanadské mužstvo připsalo s Columbusem. V prvních dvou třetinách byli ovšem aktivnější hosté, kteří nevedli jen kvůli výbornému brankáři Skinnerovi. Závěrečná část už ale patřila favoritovi.

Branky a nahrávky

8. Foegele (E. Kane, Nurse), 45. E. Kane (Foegele, Nugent-Hopkins), 46. McDavid (Draisaitl, Ceci), 56. Holloway (C. Brown, Kulak) – 16. Voronkov (K. Johnson).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00

Elvis Merzļikins (CBJ) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:46

Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání

1. Stuart Skinner (EDM) – 27 zákroků

2. Evander Kane (EDM) – 1+1

3. Warren Foegele (EDM) – 1+1

ANAHEIM DUCKS - BUFFALO SABRES

4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Kačeři zabrali

Po třech porážkách za sebou se Anaheim zvedl v souboji s Buffalem. Domácí po dvou třetinách vedli o tři góly, další trefy začaly padat až na konci periody třetí. Nakonec se Ducks radovali z výhry v poměru 4:2.

Branky a nahrávky

6. Silfverberg (Gudas, Fowler), 24. Carrick (Zellweger, Terry), 25. Silfverberg (McTavish), 59. Henrique (Vatrano, Fowler) – 55. Greenway (Dahlin, Cozens), 58. Okposo (T. Thompson, Greenway).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 38 – 30

Kdo se postavil do brankoviště?

John Gibson (ANA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 59:58

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 57:18

Československá stopa v utkání

Radko Gudas (ANA) – 0+1, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 19:06

Tři hvězdy utkání

1. Jakob Silfverberg (ANA) – 2+0

2. John Gibson (ANA) – 28 zákroků

3. Olen Zellweger (ANA) – 0+1

SAN JOSE SHARKS - NEW YORK RANGERS

3:2pp. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Prodloužení rozhodl Hertl





Žraloci dokázali vyhrát třetí utkání v řadě. Dlouho to ale v jejich souboji s Rangers dobře nevypadalo, poněvadž po čtyřiceti minutách prohrávali 0:2. Ve třetí části ale manko smazali Sturm s Carpenterem, a tak se šlo do prodloužení. To rozhodl po necelých dvou minutách Tomáš Hertl, kterému asistoval Jan Rutta.

Branky a nahrávky

43. Sturm, 45. Carpenter (Rutta, Zadina), 62. Hertl (Rutta, Barabanov) – 8. Fox (Lafrenière, Trocheck), 22. Panarin (Fox, K. Miller).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (SJS) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 61:29

Igor Šesťorkin (NYR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 61:29

Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 25:29

Jan Rutta (SJS) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 23:09

Filip Zadina (SJS) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 7:26

Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Hertl (SJS) – 1+0

2. Ryan Carpenter (SJS) – 1+0

3. Henry Thrun (SJS) – 0+0

