St. Louis se pokusí stáhnout Vegas, které hraje v Edmontonu. Vancouver hostí Arizonu

Základní část NHL míří do svého finiše. Zdá se, že boj o play-off ve Východní konferenci bude zamotaný až do konce, ale také v Západní konferenci je o co hrát. Los Angeles ani Vegas ještě jistý postup mezi šestnáctku nejlepších nemají, sesadit z divoké karty je tak může St. Louis, které v noci na čtvrtek přivítá předposlední Chicago.

St. Louis stále ještě boj o postup do play-off nevzdává, ačkoliv na Vegas Golden Knights ztrácí čtyři zápasy před koncem základní části pět bodů. „Povinné“ dva body by si ale Blues měli připsat doma proti Chicagu, které je v celé soutěži druhé nejhorší. Naváže St. Louis na poslední výhru na ledě Anaheimu?

Právě největší konkurent St. Louis z Vegas bude mít o poznání těžšího soupeře. Podívá se do Edmontonu, který ale pravděpodobně nastoupí bez svého kapitána Connora McDavida. Rytíři v posledních dvou zápasech padli, nepomohla jim ale premiéra českého útočníka Tomáše Hertla v jejich dresu.

Velkým favoritem bude v dalším utkání Vancouver, který ve své aréně přivítá Arizonu. Kojoti mají za sebou zápas v Seattlu, kdy soupeře sice jasně přestříleli, stejně ovšem prohráli vysoko 0:5. Vancouver v případě vítězství může stáhnout náskok Dallasu na čele Západní konference na tři body.

Share on Google+