St. Louis se zbavilo Bortuzza. Tady by si nezahrál, vysvětloval GM

Z ničeho nic přišel v pátek večer nečekaný trejd. Zkušený obránce Robert Bortuzzo byl vyměněn ze St. Louis Blues do New York Islanders. Ti navíc nemuseli obětovat skoro nic, přesněji volbu v sedmém kole příštího draftu.

Bortuzzo byl v této sezoně kromě čtyř zápasů, v nichž nezískal ani bod, pokaždé na tribuně. St. Louis totiž začalo dávat větší prostor mladším obráncům, hlavně 23letému Tyleru Tuckerovi a 25letému Scottu Perunovichovi. Bortuzzo nehrál od 18. listopadu.

"S Robertem jsme spolu v posledním měsíci hodně mluvili," řekl generální manažer Blues Doug Armstrong. „Opravdu se chtěl vrátit na led a chce hrát i příští rok. A věděl, že se musí dostat do nového týmu, aby si zahrál, což se mu teď splnilo.“

Armstrong také potvrdil, že Bortuzzo byl s celou situací obeznámen již před sezonou. „Už v létě jsme se bavili o tom, že máme Tuckera, Perunoviche a dalších několik mladších hráčů, které musíme vidět hrát,“ dodal zkušený činovník.

Bortuzzo odehrál za Blues 10 ročníků a je jedním z 16 hráčů v jejich historii, kteří v nich strávili alespoň tolik sezon. Po výměně z Pittsburghu v roce 2015 nasbíral za St. Louis 54 bodů (16 gólů, 38 asistencí) ve 424 zápasech základní části, dalších bezmála padesát utkání zapsal v play off.

"Mimo led je to opravdový gentleman a charakterově skvělý člověk, takže tato výměna vlastně nebyla příliš těžká, protože si myslím, že je to něco, co chtěl a co mu dává velkou příležitost. My jsme mu chtěli vyhovět,“ dodal Armstrong.

Islanders, kteří se těší solidní formě, v pátek zařadil obránce Ryana Pulocka na listinu zraněných hráčů kvůli zranění v dolní části těla, které utrpěl ve čtvrtek při vítězství 7:3 nad Columbusem. I nadále pak postrádá obránce Adama Pelecha a Sebastiana Aha.

