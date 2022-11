St. Louis vyhrálo na ledě Vegas, Calgary ukončilo sérii proher

Večer a následně v noci bylo rozhodně na co koukat. V zámoří se odehrálo třináct zápasů a většina z nich nabídla parádní podívanou. Cenné vítězství si připsali hokejisté St. Louis, kteří uspěli na horkém ledě Vegas. Sérii porážek dokázalo ukončit Calgary.

PHILADELPHIA FLYERS - OTTAWA SENATORS

1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Giroux při návratu zapsal tři asistence

Giroux se poprvé vrátil na led Philadephie, kde se dočkal skvělého přivítání a poté začal úřadovat. Při výhře Senators 4:1 si připsal tři asistence.

Branky a nahrávky

7. Hayes (Konecny, Farabee) – 15. Chabot (Giroux, B. Tkachuk), 40. DeBrincat (B. Tkachuk, Stützle), 47. DeBrincat (Brassard, Giroux), 57. Stützle (B. Tkachuk, Giroux).

Statistiky

Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 2/3 | Trestné minuty: 16 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) - 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:38

Cam Talbot (OTT) - 37 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) - 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:20



Tři hvězdy utkání

1. Alex DeBrincat (OTT) - 2+0

2. Cam Talbot (OTT) - 37 zákroků

3. Claude Giroux (OTT) - 0+3

FLORIDA PANTHERS - EDMONTON OILERS

2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Edmonton slaví na Floridě

Pořádná bitva. Edmonton byl v zápase na ledě Floridy vždycky napřed a nakonec toho využil a dokráčel k vítězství. Domácí se v závěru pokoušeli srovnat při hře bez brankáře, ale nebyli úspěšní. Po dvou gólech v zápase vstřelili Tyson Barrie a Sam Bennett.

Branky a nahrávky

43. Bennett (Forsling, Verhaeghe), 56. Bennett (White, Gudas) – 32. Barrie (R. McLeod, Janmark), 47. Barrie, 56. Foegele (Draisaitl), 59. Nugent-Hopkins (McDavid, Puljujärvi).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 32 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Spencer Knight (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 58:47

Stuart Skinner (EDM) – 40 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 59:43



Česká a slovenská stopa

Radko Gudas (FLA) – 0+1, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:46



Tři hvězdy utkání

1. Tyson Barrie (EDM) - 2+0

2. Sam Bennett (FLA) - 2+0

3. Stuart Skinner (EDM) - 40 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - ARIZONA COYOTES

4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Jízda Devils pokračuje

Devátá výhra v řadě pro New Jersey a halou se nesl pokřik "Sorry Lindy". Šlo o omluvu fanoušků trenérovi, jehož hlavu fandové žádali po nevydařeném začátku sezóny.

Branky a nahrávky

7. Tatar (Zetterlund, Hischier), 10. J. Hughes (Tatar, Severson), 32. J. Boqvist (Haula, Siegenthaler), 35. Hamilton (Bratt) – 10. Guenther (Maccelli, Välimäki), 29. Keller (Boyd, Moser).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 18 | Přesilová hra: 1/8 – 2/4 | Trestné minuty: 12 – 18



Kdo se postavil do brankoviště?

Akira Schmid (NJD) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:11



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (NJD) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:15

Karel Vejmelka (ARI) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:11



Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Tatar (NJD) - 1+1

2. Jack Hughes (NJD) - 1+0

3. Akira Schmid (NJD) - 16 zákroků

BUFFALO SABRES - BOSTON BRUINS

1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Boston otočil zápas v Buffalu

Buffalu se nedaří najít cestu k vítězství a prohráli pátý duel v řadě. Proti Bostonu se dokázali dostat do vedení, Bruins však ukázali svoji kvalitu a duel otočili. První gól v NHL vstřelil obránce Jakub Zbořil.

Branky a nahrávky

6. T. Thompson – 39. Bergeron (DeBrusk, Marchand), 53. Zbořil (Nosek), 59. Bergeron (Marchand, Pastrňák).

Statistiky

Střely na bránu: 31 – 30 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Craig Anderson (BUF) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Keith Kinkaid (BOS) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:54



Česká a slovenská stopa

David Krejčí (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:42

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:30

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, +0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25

Jakub Zbořil (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:36



Tři hvězdy utkání

1. Patrice Bergeron (BOS) – 2+0

2. Keith Kinkaid (BOS) – 30 zákroků

3. Jakub Zbořil (BOS) – 1+0

MONTREAL CANADIENS - PITTSBURGH PENGUINS

5:4pp. (1:0, 0:2, 3:2 - 1:0)

Montreal v prodloužení přetlačil Pittsburgh

Boj až do poslední sekundy zápasu. Po divoké pětigólové třetině dokráčel zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl Mike Hoffman, kterému to tam v posledních zápasech poměrně padá. Montreal byl v zápase lepším týmem a ten bod navíc si zasloužil.

Branky a nahrávky

2. J. Anderson, 41. Caufield (Guhle, Suzuki), 45. Suzuki, 55. Monahan (Drouin, Dach), 62. Hoffman (Dach, Guhle) – 22. Petry (Rakell, Zucker), 24. Rakell (M. Pettersson, Zucker), 44. Malkin (Zucker, Petry), 55. McGinn (Carter, Dumoulin).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Allen (MTL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 61:03

Tristan Jarry (PIT) – 37 zákroků, 5 OG, úspěšnost 88,1 %, odchytal 60:57



Česká a slovenská stopa

Jan Rutta (PIT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 13:05



Tři hvězdy utkání

1. Nick Suzuki (MTL) – 1+1

2. Jason Zucker (PIT) – 0+3

3. Mike Hoffman (MTL) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS

3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Toronto napravilo pokažený začátek

Maple Leafs po první třetině prohrávali o dva góly a v aréně bylo cítit napětí. Hokejisté domácího celku ale zabrali a ve druhé třetině výsledek otočili. Následně svůj jednobrankový náskok uhlídali a dokráčeli k vítězství.

Branky a nahrávky

22. Matthews (Marner, Tavares), 27. Engvall (Järnkrok, Giordano), 31. Benn (Rielly, Nylander) – 4. Horvat (L. Schenn, Podkolzin), 13. J. Miller (Q. Hughes, Boeser).

Statistiky

Střely na bránu: 34 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Erik Källgren (TOR) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Spencer Martin (VAN) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 58:05



Česká a slovenská stopa

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:24



Tři hvězdy utkání

1. Jordie Benn (TOR) – 1+0

2. Auston Matthews (TOR) – 1+0

3. Bo Horvat (VAN) – 1+0

NEW YORK ISLANDERS - COLUMBUS BLUE JACKETS

4:3pp. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Islanders urvali výhru v prodloužení

Islanders byli v zápase lepším a aktivnější týmem, nedokázali však být produktivní v zakončení a proto měl Columbus neustále šanci na vítězství. O výhře domácího celku nakonec na začátku prodloužení rozhodl Zach Parise.

Branky a nahrávky

28. Nelson (Mayfield, Aho), 40. Nelson (Lee, Aho), 53. Mayfield (Barzal, Wahlstrom), 61. Parise (Pageau, Pelech) – 24. Sillinger (Činachov, Bean), 31. Bemström (Nyquist, Bean), 50. Bjork (Bemström, Nyquist).

Statistiky

Střely na bránu: 46 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) - 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 60:39

Joonas Korpisalo (CBJ) - 42 zákroků, 4 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:39



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Brock Nelson (NYI) - 2+0

2. Scott Mayfield (NYI) - 1+1

3. Sebastian Aho (NYI) - 0+2

NASHVILLE PREDATORS - NEW YORK RANGERS

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Predators získali důležité vítězství

Hodně cenné vítězství pro Predators. Nashville nebyl proti Rangers lepším týmem, ukázal ale pořádnou bojovnost a vyhrál těsným výsledkem 2:1. Jednou z hvězd zápasu byl Jusse Saros, jenž pochytal čtyřiatřicet střel a inkasoval pouze jednou.

Branky a nahrávky

5. Pärssinen (F. Forsberg, Granlund), 29. Jankowski (Josi) – 32. Chytil (Fox, Kakko).

Statistiky

Střely na bránu: 18 – 35 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 22 – 20



Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (NYR) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 56:59

Juuse Saros (NSH) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Chytil (NYR) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 13:28

Libor Hájek (NYR) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, 2 TM, čas na ledě 11:47

Jaroslav Halák (NYR) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 56:59



Tři hvězdy utkání

1. Juuso Pärssinen (NSH) – 1+0

2. Juuse Saros (NSH) – 34 zákroků

3. Mark Jankowski (NSH) – 1+0

COLORADO AVALANCHE - CAROLINA HURRICANES

4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Kvalitní souboj pro Colorado

Souboj těžkých vah vyzněl lépe pro Colorado. Avalanche v domácím prostředí dokázali zdolat Carolinu 4:1. Hvězdou zápasu se stal Mikko Rantanen, který se podepsal pod všechny čtyři góly. Dvakrát v zápase skóroval Cale Makar.

Branky a nahrávky

15. Makar (Rantanen, MacKinnon), 18. Makar (Rantanen, Lehkonen), 44. MacKinnon (Rantanen, D. Toews), 58. Rantanen – 35. J. Staal (Martinook, Fast).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Pavel Francouz (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 59:55

Antti Raanta (CAR) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:34



Česká a slovenská stopa

Pavel Francouz (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96 %, odchytal 59:55

Martin Kaut (COL) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:04

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:09



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 1+3

2. Cale Makar (COL) – 2+0

3. Nathan MacKinnon (COL) – 1+1

ANAHEIM DUCKS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Blackhawks v závěru dokončili obrat

Anaheim v zápase vedl o dvě branky, nakonec ale skončil bez bodu. Dva góly vstřelil obránce Jarred Tinordi, jenž si druhou trefu schoval až na 58. minutu a ta se stala vítěznou.

Branky a nahrávky

1. Terry (Zegras), 12. Henrique (Terry, Benoit) – 14. Tinordi (Domi, P. Kane), 25. Roos (P. Kane, Domi), 58. Tinordi.

Statistiky

Střely na bránu: 41 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (ANA) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 58:18

Arvid Söderblom (CHI) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Pavol Regenda (ANA) – 0+0, -1 účast, 5 střel na bránu, TM 4, čas na ledě 15:58



Tři hvězdy utkání

1. Jarred Tinordi (CHI) – 2+0

2. Troy Terry (ANA) – 1+1

3. Max Domi (CHI) – 0+2

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ST. LOUIS BLUES

2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

St. Louis najíždí na vítěznou vlnu

St. Louis v minulém zápase dokázali ukončit sérii porážek a dneska to dokázali potvrdit. Na ledě Vegas podali velmi dobrý výkon a dokázali dokráčet k vítězství. Oporou Blues byl Binnington, jenž pochytal čtyřiatřicet střel.

Branky a nahrávky

11. Re. Smith (Stephenson), 23. Kessel (W. Karlsson, Cotter) – 10. Saad (Rosén, O'Reilly), 37. Barbašev (B. Schenn), 37. O'Reilly (Leivo, Mikkola).

Statistiky

Střely na bránu: 36 – 28 | Přesilová hra: 0/0 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:56

Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Ryan O'Reilly (STL) – 1+1

2. Reilly Smith (VGK) – 1+0

3. Jordan Binnington (STL) – 34 zákroků

CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS

3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Calgary konečně vyhrálo

Kdo si počká, ten se dočká. Calgary ukončilo sérii porážek a konečně dotáhlo zápas do zdárného konce. Nebylo to však nic lehkého, jelikož Winnipeg bojoval o vyrovnání až do konce zápasu. Výraznou pomocí pro Flames byl útočník Adam Růžička, jenž si připsal gól a asistenci.

Branky a nahrávky

4. E. Lindholm (Ružička, Andersson), 18. Ružička (E. Lindholm, Andersson), 39. Lewis (Backlund, Hanifin) – 15. Pionk (Morrissey), 25. Dubois (Morrissey, Pionk).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10



Kdo se postavil do brankoviště?

Jacob Markström (CGY) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 58:21



Česká a slovenská stopa

Adam Růžička (CGY) – 1+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16



Tři hvězdy utkání

1. Elias Lindholm (CGY) – 1+1

2. Adam Růžička (CGY) – 1+1

3. Rasmus Andersson (CGY) – 0+2

LOS ANGELES KINGS - DETROIT RED WINGS

4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Stíhací jízda Detroitu body nepřinesla

Kings si během úvodních dvou třetin vypracovali solidní tříbrankové vedení, nicméně to mělo za následek to, že mírně polevili a Detroit toho málem využil. Red Wings se ve třetí třetině dotáhli na rozdíl jednoho gólu a při hře bez brankáře bojovali o vyrovnání. K tomu ale nakonec i kvůli skvělému zákroku Cala Petersena nedošlo.

Branky a nahrávky

1. Grundström (Kupari, Edler), 14. Fiala (Danault, Kempe), 27. Durzi (Danault, Kaliyev), 34. Durzi (Kaliyev, Danault) – 5. Kubalík (Hronek, Perron), 42. Larkin (Sundqvist, Raymond), 58. Hronek (Kubalík, Perron).

Statistiky

Střely na bránu: 21 – 21 | Přesilová hra: 2/3 – 2/4 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Cal Petersen (LAK) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

Alex Nedeljkovic (DET) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 55:56



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 27:35

Dominik Kubalík (DET) – 1+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:21



Tři hvězdy utkání

1. Sean Durzi (LAK) – 2+0

2. Phillip Danault (LAK) – 0+1

3. Arthur Kaliyev (LAK) – 0+2

Share on Google+