St. Louis vyzve Carolinu, Vegas naopak Minnesotu. Vrátí se McDavid do sestavy?

V noci na pátek se hrálo o play-off Východní konference, v sobotu nad ránem už bude pozornost médií směřovat západněji. Pokračovat totiž bude boj o poslední postupové místo v Západní konferenci, o což hrají celky Vegas a St. Louis. Edmonton se podruhé za sebou představí doma, dočkají se fanoušci návratu hvězdného Connora McDavida?

Program začne dvě hodiny po půlnoci, kdy St. Louis přivítá Carolinu. Blues jsou stále ve hře o play-off, avšak už si nemohou dovolit ztrácet a zároveň musí doufat, že Vegas protáhne svou sérii proher. Carolina naopak bojuje o vítězství v základní části, o motivaci má tak postaráno.

Následně začne měření sil mezi Chicagem a Nashvillem. Blackhawks by rádi zapomněli na poslední dvě porážky, Nashville hraje o vyladění formy před play-off. Edmonton se střetne s Arizonou, přičemž v tomto duelu bude jasným favoritem. Fanoušci Oilers věří, že už proti Coyotes se po zranění do sestavy vrátí kapitán Connor McDavid, jenž by případně útočil na stou asistenci v ročníku.

Krátce po 4:00 začne utkání mezi Anaheimem a Calgary. Oběma týmům už o nic nejde, každopádně duel bude nesmírně emotivní pro švédského útočníka Jakoba Silfverberga, jenž odehraje své poslední domácí utkání v NHL. K postupu do play-off se chce přiblížit obhájce Stanley Cupu z Vegas, který by rád proti Minnesotě přerušil sérii tří proher v řadě.

