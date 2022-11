Stačilo 40 vteřin! Marner nepozorovaně útočí na historii

Jasně, hráč s formou může dát gól třeba ve třech zápasech v řadě, nicméně udržovat si skvělou výkonnost delší časový úsek? To je umění! Mitch Marner, opora Toronta, se nyní veze na vlně parádní produktivity. V noci na neděli bodoval už v šestnáctém zápase po sobě!

Na prodloužení super série mu přitom stačil opravdu okamžik. Od úvodního vhazování uplynulo čtyřicet vteřin a Marner už slavil. Branku vstřelil vskutku luxusním způsobem. Šikovně využil otřesného střídání Penguins a samostatný nájezd zakončil jako zkušený mazák.

„Jedním okem jsem se díval na jejich lavičku, protože jsem měl taky střídat. Puk se ale rychle dostal k Austonovi. Skvěle mě viděl a poslal parádní přihrávku. Nakonec jsem měl dost štěstí na to, abych zakončil úspěšně,“ popisoval celou akci skromně.

Série zápasů s alespoň jedním bodem se teď rovná číslu, které nosí na dresu. Šestnáctka je úctyhodný výkon, jenž pouze korunuje fakt, jak nepostradatelným hráčem Marner je.

„Marner je v současnosti naším velkým tahounem,“ ví dobře i trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. „Hraje ve velké formě. Je rozdílovým hráčem.“

Když nebudeme brát v potaz vliv na tým, klíčovou roli v ofenzivě ani jeho šikovnost, čísla sama o sobě berou dech. Šestnáct zápasů, pět branek, sedmnáct asistencí, dvaadvacet bodů. Ba co víc, Marner je více než blízko k tomu, aby dorovnal rekord organizace.

Osmnáct zápasů po sobě s alespoň bodem zaznamenali Darryl Sittler a Ed Olczyk. Když vezmeme v úvahu Marnerovu formu a následující soupeře (Detroit a San Jose), není dorovnání rekordu vůbec v říší fantazie.

„Zní to dobře, ale je to týmový sport, hlavně chceme vyhrávat zápasy,“ zůstal nohama na zemi Marner. „Snažíme se dosáhnout na něco výjimečného. Jediné, o co nám jde, jsou výhry. Já se k nim jen snažím dopomáhat.“

Pokud je tak v kádru Maple Leafs někdo, na koho je opravdu spoleh, je to Marner. Bodová série, kterou tahá, je vskutku unikátní. Jak moc ji ještě prodlouží?

