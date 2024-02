Stadium Series se blíží. Poehling si chce duel hlavně užít

Už v sobotu čeká Philadelphii duel v rámci Stadion Series. Poprvé NHL naplánovala pod širým nebem dvojzápas a Flyers na čerstvém vzduchu vyzvou divizního rivala z New Jersey. Ryana Poehlinga čeká druhý venkovní zápas v kariéře a popsal své pocity před vypjatým duelem s Devils.

Ryan Poehling byl do NHL draftován v prvním kole v roce 2017, když si jej vybral Montreal. Přes zastávku v Pittsburghu se dostal do Philadelphie, kde prožívá bezpochyby nejlepší sezonu v kariéře. V průběhu 49 duelů posbíral 17 kanadských bodů, čímž vyrovnal své maximum ze sezony 2021/2022.

Ve své hokejové kariéře odehrál hned několik duelů v mládežnických reprezentacích. A právě během mistrovství světa juniorů na konci roku 2017 se představil i ve venkovním utkání. Pod širým nebem se představily celky Kanady a Spojených států, hrálo se na domácím stadionu celku Buffalo Bills, který působí v NFL. Do Highmark Stadium si našlo cestu přes 44 tisíc fanoušků a Spojené státy s Poehlingem v sestavě zvítězily po nájezdech.

„Sněžilo jako blázen. Stadion byl asi první třetinu nebo dvě zaplněný jen z poloviny, protože bylo tolik sněhu, že myslím, že tam byla obrovská dopravní zácpa. Ke druhé a třetí třetině se to trochu zaplnilo a atmosféra se zlepšila. Byla to zábava. Takových šancí se vám moc nenaskytne, takže je třeba toho využít,“ zavzpomínal dvojnásobný medailista z juniorských šampionátů.

Poehling měl hrát loni Winter Classic s Penguins, krátce před duelem však utrpěl zranění v horní části těla. Dostal se však s Pens na trénink pod otevřeným nebem, ale do zápasu se neuzdravil.

„Musel jsem dělat všechny zábavné věci kolem, ale nemohl jsem hrát, což pro mě bylo těžké," řekl Poehling.

S americkým útočníkem je spokojený i trenér John Tortorella, i když přiznal, že měl určité obavy: „Mluvil jsem s řadou lidí, kteří ho trénovali. Věděli jsme, že je to chytrý hráč, nejdůležitější pro mě bylo, jestli uměl bruslit. To mu v dnešní hře otevírá další dveře. Jak náš tréninkový kemp pokračoval a já ho sledoval hrát, hned jsem mu věřil, protože si myslím, že dokáže přemýšlet o hře. Největší obavy jsem měl z toho, že se mi zdálo, že je hodně zraněný. Zaklepu na dřevo, nechci ho zakřiknout, ale zvládl to opravdu dobře.“

Rodák z Lakeville u Flyers zaujal natolik, že již nyní má v kapse smlouvu na další dva ročníky. „Vždycky jsem jen chtěl najít domov a vybudovat něco speciálního. A myslím, že tohle je ta správná parta. Perfektně mi sedí. Máme spoustu mladých kluků a líbí se mi, jakou máme kulturu a co budujeme. Takže si myslím, že je to pro mě skvělé místo.“

Už za pár dní čeká Letce duel pod širým nebem proti Ďáblům a Poehling si jej chce hlavně užít: „Myslím, že to bude pro všechny zábavný zážitek. Nejdůležitější je si to prostě užít. Je to zápas a je to velký zápas. Nakonec ale takových příležitostí moc nedostanete, takže pro mě to znamená, že se to budu snažit všechno vnímat a užívat si ten okamžik.“

