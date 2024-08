Stále bez smlouvy? Nějak se to vyřeší, doufá Swayman

Brankář Bostonu Bruins Jeremy Swayman, který je chráněným volným hráčem, je asi jedním z mála lidí v Bostonu, kteří se nebojí, že nedostane novou smlouvu. Do tréninkového kempu přitom zbývá zhruba měsíc.

„Jsem si dost jistý, že se to podaří,“ řekl během rozhovoru pro NESN. „Říkám to proto, že jsem to letos bral jako rutinní záležitost. Pracoval jsem s našimi kluky, s našimi trenéry, s spoluhráči a vím, že v šatně se buduje něco výjimečného."

A dodal: „Nemůžu z toho být víc nadšený. Vím, že se to časem vyřeší samo, a jediné, co můžu dělat, je ovlivnit, jak budu lepším brankářem. Na nic jiného se nesoustředím. Vyřeší se to. Nemůžu být šťastnější, že jsem součástí Bruins.“

Podle serveru PuckPedia má Boston v současné době kolem 8,6 milionu dolarů plánovaného prostoru pod platovým stropem a Swayman je jediným významným hráčem, který zůstává bez podpisu. Evolving-Hockey předpokládá, že uzavře čtyřletý kontrakt s platem 6,25 milionu dolarů.

Swayman se v základní části sezony dělil o brankoviště s Linusem Ullmarkem, který si během 44 vystoupení připsal bilanci 25-10-8, úspěšnost zákroků 91,6 % a průměr 2,53 gólu na zápas.

Pětadvacetiletý brankář však převzal otěže play-off a ve 12 vystoupeních dosáhl oslnivé úspěšnosti zákroků 93,3 % a průměru 2,15 gólu na zápas, což Bostonu zajistilo postup do druhého kola.

Bruins otevřeli Swaymanovi dveře k převzetí role skutečné jedničky poté, co v červnu vyměnili Ullmarka do Ottawy.

Swayman odehrál uplynulou sezonu na základě roční smlouvy na 3,475 milionu dolarů poté, co loni v létě prošel arbitrážním řízením. Boston podal žádost na 2 miliony dolarů, zatímco Swaymanův tábor žádal 4,8 milionu dolarů.

Letos v létě mohl znovu projít tím samým procesem, ale rozhodl se tak neučinit. Minulý rok v srpnu totiž Swayman prohlásil, že už nikdy tento proces nechce nikdy absolvovat.

Bruins měli v létě napilno, přestože jejich brankářská jednička zůstala bez smlouvy. Prvního července přivedli útočníka Eliase Lindholma a obránce Nikitu Zadorova a Swayman byl oběma příchody nadšen.

„V šatně teď vzniká spousta dynamiky. Vím, že každý, kdo přijde do této šatny, přijme kulturu, kterou jsme vybudovali,“ řekl. „Čeká nás spousta skvělých věcí.“

