Stále na vrcholu, lídr každým coulem! Tučňáci velebí Crosbyho, střílí mu to jako zamlada

Že mu je šestatřicet? To byste na jeho hře poznali jen těžko, zub času se do ní zakousl pramálo. Sidney Crosby nezpomaluje ani ve věku, kdy mnozí jiní končí kariéry. Svou výjimečnost ukazuje i tím, že aktuálně sází góly nejvyšším tempem za 14 let a může podruhé v kariéře překonat mimořádně prestižní metu 50 tref. Není divu, že právě on reprezentuje Pittsburgh na Utkání hvězd. All-Star Game si zahraje teprve pošesté, nominován ovšem byl už desetkrát.

Crosby?

To je obdivuhodná stálice na hokejovém nebi. Za 46 zápasů zvládl 50 bodů, sedmadvacetkrát skóroval. Svědomitě se tak blíží metě 600 branek, prvně v životě má našlápnuto k sezoně, kdy bude mít víc gólů než asistencí. V čem je jeho kouzlo?

Bez ustání na sobě dře. Hledá způsoby, jak se zlepšovat. Umí být nebezpečný v každém okamžiku, ať už zrovna má puk na holi a tasí svůj geniální bekhend, nebo mistrně tečuje letící puk.

Znamenitě si kryje kotouč, mnohdy vytvoří šanci zdánlivě z ničeho. Díky vypilovaným detailům má ve sbírce dvě trofeje pro nejlepšího střelce NHL, byť byste ho na první dobrou za kanonýra neoznačili. "Jen to ukazuje, jak vyspělá a komplexní jeho hra je," míní kouč Penguins Mike Sullivan.

V Pittsburghu už roky sleduje Crosbyho všestrannost, která pramení z touhy měřit se s nejlepšími a rozvíjet se.

"A na svém přístupu nikdy nic nezměním, vždycky budu makat naplno. Bez toho nemá cenu chodit na led, pokračovat v kariéře. Jedině bych tím uškodil týmu. Uvidíme, na co bude můj zápal pro hru stačit," míní Crosby, když přemítá pro NHL.com o své výkonnosti.

Ví, že časem už krok s mladšími konkurenty neudrží. Ale nebude to kvůli tomu, že by cokoliv ošidil. "Až ta chvíle přijde, poznám to."

Momentálně ale může myšlenky na chvíle, kdy bude jeho role v mančaftu Pens slábnout, zahnat. On je principál, to na něj je spoleh, to on září z celé kabiny nejvíc.

"Je stále na vrcholu," smeká před ním Kris Letang. "Večer co večer je naším nejlepším hráčem. Táhne nás," dodává klíčový bek Pittsburghu. A poklonu pro něj má i parťák z elitní lajny Bryan Rust.

"Celou sezonu podává neuvěřitelné výkony. Je naším lídrem každým coulem, na ledě i mimo něj. Nasázel kupu gólů, je platný na obou koncích kluziště."

Crosbymu to střílí. Nahrávat ale rozhodně nezapomněl:

Zdvořilostní fráze? Ale kdepak, stačí mrknout na pár zápasů a máte jasno. Sledujete hrající legendu, co zdárně vzdoruje času a rve se o každičký centimetr ledu. Na Crosbym je ohromně znát, jak mu záleží na výsledcích.

Snaží se pro vítězství udělat naprosto všechno, bere na sebe zodpovědnost. Častěji než dřív pálí (má nakročeno k osobáku v počtu střel za sezonu, může atakovat hranici 300 ran), bere zakončení na sebe. Touží "doručit" veledůležité body do tabulky Východní konference.

Pittsburgh ovšem po hříchu nedovede z Crosbyho dlouhověkosti a extratřídy vytěžit maximum. Opět se nachází mimo postupové pozice pro play-off. Po přestávce kvůli milované i proklínané exhibici musejí Tučňáci zabrat. Na divokou kartu ztrácí šest bodů.

Nic co by nešlo vymazat, ale Crosby sám na všechno stačit nebude. Famózní formě i úctyhodné pracovitosti navzdory.

