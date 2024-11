Stamkos bez servítek: Nashville si nemůže dovolit hráče, co nepracují

Po druhé domácí prohře v prodloužení za sebou vyjádřil útočník Nashville Predators Steven Stamkos frustraci nad problémem týmu se střílením gólů. Týmu se totiž pořád nedaří odrazit ze spodku tabulky, byť dílčí úspěch již přišel, Preds nejsou poslední.

Predators prohráli na domácím ledě 2:3 s Tampou Bay po rozhodující brance Braydena Pointa v prodloužení. Bylo to už popatnácté v této sezóně, kdy tým vstřelil dva nebo méně gólů. Nashville je s průměrem 2,33 gólu na zápas nejhorší v celé NHL.

„Jsme tým, který má problém dávat góly,“ přiznal Stamkos. „A když máte problém dávat góly, nemůžete si dovolit vypustit jediný večer. Nemůžete si dovolit nepracovat.“

Podle Stamkose má Nashville příliš mnoho hráčů, kteří neodvádějí dostatek práce, aby vytvořili ofenzivní šance, což přispívá k jejich střelecké nemohoucnosti.

„Je v pořádku být frustrovaný, protože nedáváme góly. Ale proti tomu musíte bojovat pracovitostí a najít si cestu do zápasu jinými způsoby,“ vysvětlil Stamkos. „Pokud nedáváte góly, co jiného děláte na ledě? Co jiného můžete udělat, abyste pomohli týmu vyhrát? Právě v těchto sekvencích jdeme opačným směrem.“

Predators vyslali na bránu náhradního gólmana Tampy Jonase Johanssona 30 střel, většina z nich však byla z méně nebezpečných pozic. Podle statistik Natural Stat Trick si Nashville vytvořil jen sedm vysoce nebezpečných šancí a 2,29 očekávaných gólů za celý zápas. Tedy nakonec vstřelil tolik branek, kolik měl.

Na otázku, jak je možné, že tým s takovým ofenzivním potenciálem každý zápas selhává, Stamkos krátce zaváhal, ale nakonec nikoho konkrétního nejmenoval.

„Mám na to své názory, ale ano máme kluky, kteří umí dávat góly. Ale musíme najít způsoby, jak šance vytvořit. Hráči se musí dostávat do volných pozic, vidět příležitosti, hledat mezery. Je to těžké, střílet góly v NHL je ta nejtěžší věc. Máme hráče, kteří to dokázali několikrát, ale musíme najít cestu, včetně mě samotného.“

Trenér Andrew Brunette se Stamkosem souhlasil. Když byl dotázán, zda problémem byla nedostatečná snaha týmu, odpověděl, že hráči v pátečním zápase hráli na půl plynu.

„Jediný způsob, jak se z toho dostat, je tvrdá práce. Myslím, že si práci pleteme s čekáním na zázrak. Hodně našich hráčů jen doufá a přeje si, místo aby skutečně makali,“ uvedl Brunette.

