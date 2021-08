Stanley Cup po čtrnácti letech? Helm se těší na působení v Coloradu

Hovořit o tom, jak se v novém působišti těšíte na šanci vyhrát Stanley Cup, je v podstatě marketingová povinnost. S ohledem na 32 členný ligový peloton už ale takové věty vyznívají čím dál víc jako bohapustá klišé, pokud nejsou vyloženě trapné. Vzpomeňme třeba na Taylora Halla a jeho velké oči po podpisu s Buffalem.

Někdy ale nemusí jít jen o zdvořilostní fráze. Pokud Darren Helm věří, že si může v 35ti letech v Coloradu podruhé v kariéře sáhnout na pohár, nejsou to nijak fantaskní vize.

Poprvé uspěl hned ve své premiérové sezóně. V ročníku 2007-08 odehrál za Detroit coby nováček v základní části jen sedm duelů (0+0), v play off naskočil osmnáctkrát (2+2). Ve finále nechyběl v jediném z šesti utkání proti Pittsburghu.

V jednadvaceti letech uložil do trezoru první prsten pro vítěze Stanley Cupu.

V Detroitu nakonec strávil čtrnáct let. „Můj první rok, to byla skvělá zkušenost. Miluju na něm každičkou jeho součást,“ zpovídal se Helm pro média v Denveru. „Prošvihli jsme další příležitost v roce 2009 a pak z toho bylo dvanáctileté sucho. Moc se těším, že budu patřit do tohoto týmu.“

Darren Helm podepsal ve čtyřiatřiceti letech jednoletou smlouvu s Coloradem krátce po otevření trhu volných hráčů. Skromné podmínky, stačil mu milión dolarů. Počítá se s ním do čtvrté útočné řady a na oslabení. Měl by zastoupit Pierrea-Edouarda Bellemarea, který podepsal minulý týden dvouletý pakt s Tampou Bay.

V Detroitu nastoupil Helm k 744 utkáním. To je dost i v kontextu tradičního amerického klubu. Klubu Gordieho Howea, Teda Lindsayho, Alexe Delvecchia, Stevea Yzermana, Nicklase Lidströma... Helmův zápasový součet (744) patří v historii Red Wings na sedmnácté místo. Mezi Reda Kellyho (846) a Justina Abdelkadera (739). Už to je otisk, na který může být hrdý.

„Smíšené emoce, byl jsem tam hodně dlouho,“ řekl k odchodu z Michiganu. „Založil jsem tam rodinu. Jsem si jistý, že to bude náš domov, až jednou skončím. Na hraní s Avs, týmem, který se může ucházet o nejvyšší mety, se ale těším.“

Colorado je několik sezón favoritem na pohár. Helm je nyní ve čtyřiatřiceti letech jeho nejstarším hráčem. Už z toho lze odečíst očekávanou roli. „Darren je vysoce energický hokejista, který k nám přinese schopnosti vůdce. Rozšíří naší sestavu, je dobrý na vhazování a je to taky efektivní hráč na oslabení,“ jmenuje veteránovy přednosti generální manažer Joe Sakic.

