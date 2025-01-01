NHL.cz na Facebooku

Stanley Cup v Pardubicích. Nosek si užil oslavu s fanoušky, nadchla ho jízda v kočáře

14. srpna 9:08

Radek Macháček

Zhruba tři tisíce fanoušků společně s útočníkem Tomášem Noskem oslavilo v Pardubicích jeho triumf v play off NHL a zisk Stanleyova poháru. Dvaatřicetiletý hokejista získal cenou trofej v dresu Floridy a mohl si s ní užít soukromé oslavy.

Vedle rodiny a kamarádů se o radost podělil i s fanoušky na Pernštýnském náměstí. Asistoval mu také brankář a spoluhráč Vítek Vaněček.

