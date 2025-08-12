NHL.cz na Facebooku

Stanley Cup zpátky v Česku! Nosek slaví v Pardubicích, Vaněčka vyhlíží Vysočina

12. srpna 13:00

Tomáš Zatloukal

Má renomé nejslavnější kolektivní trofeje sportovního světa. Přes 15 kilogramů vážící pohár lorda Stanleyho. Ještě se neznáte osobně? Po půlroce se opět objeví v Česku. Tentokrát ne díky akci zvané Hockey Day, ale zásluhou čerstvých šampionů NHL. V úterý od 17 hodin se podělí o svou radost ze životního úspěchu Tomáš Nosek v Pardubicích, o den později se ve stejný čas dočkají v Havlíčkově Brodě díky Vítku Vaněčkovi.

Aby do našich luhů a hájů dovezl Stanley Cup jeho aktuální vítěz?

To se děje po tříleté odmlce, naposledy hokejový grál takto ukázal tuzemským fanouškům Pavel Francouz v areálu plzeňského pivovaru na břehu Radbuzy.

Teď jsou na řadě Nosek, dříč ze čtvrté lajny, který ovšem sehrál podle kouče Paula Maurice klíčovou roli při nasměrování Panterů za titulem (Nosek? Terč trenérovy chvály. Český pracant s parťáky bravurně nahradil odpadlíky | NHL.CZ), a Vaněček, náhradník brankářské jedničky Sergeje Bobrovského na cestě za obhajobou stříbrného poháru.

Jeho přístup a týmovost ocenili spoluhráči, když mu po jednom z finále proti edmontonským Olejářům dali cenu pro hráče večera. Aniž by odchytal jedinou minutu.

Nosek zase od Maurice dočkal pocty ve formě posledního střídání sezony - to on byl s parťáky Jonahem Gadjovichem a A.J. Greerem při závěrečných sekundách šesté finálové partie. 

"Nečekal jsem ani od trenéra takový tah. Většinou tam chodí ti nejlepší hráči. Ocenil naši práci, trochu mě to dojalo už na té střídačce. Taková ta poslední minuta… Byl jsem v transu, moc vzpomínek ani nemám, jel jsem na autopilota,“ popisoval pro hokej.cz.

Noska s Vaněčkem bude už navždy spojovat nejen triumf, ale také vzpomínka na něj (a společné angažmá - jejich kariéry se toto léto rozešly, "dělník ledu" zůstal, maskovaný muž zamířil k Mamutům z Utahu) v podobě vytetované trofeje na těle.

Takovou měli mezi sebou sázku, že v případě dobytí "starého křapáče" si jej takhle zvěční. 

Nyní přichází na řadu jejich česká část oslav.

Pardubice, jako klub, mají díky Noskovi třetího odchovance, co se stal vítězem NHL.

Statný centr navazuje na Dominika Haška (2002 + 2008) s Milanem Hejdukem (2001).Hejduk se sice narodil v Ústí nad Labem a hokej se učil i v Teplicích, nicméně je od útlého mládí bytostně spjatý s východočeskou hokejovou baštou.

Mimochodem, právě s výjimečným kanonýrem a Stanley Cupem se Nosek jako kluk vyfotil.

Pro Noska je dobytí "starého křapáče" završením cesty, ke které se upnul v roce 2018, kdy se dostal titulu šampiona NHL na dosah, ale nakonec musel blahopřát po prohraném finále washingtonským Capitals.

"Od toho finále byl ten cíl jasný. Čekal jsem sedm let a jsem rád, že jsem se dočkal. Všechna práce a úsilí se vyplatily, byla to odměna za to, že jsem se v NHL rozhodl zůstat. Kolikrát jsem fakt měl i myšlenky, že se vrátím do Evropy…," povídal pro hokej.cz.

A dodal přání, že by rád nablýskaný pohár ukázal dětem, ta jako jemu kdysi Hejduk. Toto odpoledne má příležitost. Program startuje od 17:00, Pernštýnském náměstí. Přítomný bude i Vaněček.

Ten odveze Stanley Cup do svého rodného Havlíčkova Brodu, kde bude ve středu od 17:00 probíhat akce na Havlíčkově náměstí. 

