Kris Knoblauch vykročil správnou nohou. Edmonton pod jeho vedením vyhrál nad Ostrovany 4:1. „Už jenom být tady je highlight, ale ještě lepší je to s vítězstvím,“ radoval se pětačtyřicetiletý rodák z kanadského Saskatchewanu.

Ať už to bylo čímkoli, Oilers konečně předvedli kvalitní výkon. Komentátoři je chválí za těsnou defenzivu, dobře načasovaný útok, pevné brankoviště, smrtící přesilovku. V podstatě všechno, co jste pod Jayem Woodcroftem letos neviděli.

„Bylo tam všechno, co jsme postrádali,“ radoval se Connor McDavid, který čekal na gól osm utkání. „Speciální formace dobré, zmáčkli jsme se ve třetí třetině. To nám chybělo. Taky Stu Skinner byl výborný, kdykoli jsme to potřebovali.“

Krise Knoblaucha nečeká v Edmontonu snadná práce. Jednu výhodu ale má. Zná dobře osobně Connora McDavida. Což je možná taky důvod, proč do funkce v Edmontonu nastoupil. Sešli se během společného působení v juniorce u Erie Otters.

„Znám hodně křiklounů, a pak trenéry schopné něco naučit, Kris patří mezi ně,“ říká Sherry Bassin, generální manažer Otters z McDavidových dob. „Dám vám příklad,“ pokračuje. „V play off jsme jeden tým ošklivě přestříleli, ale prohráli. Druhý den jsme měli několikaminutové video. Ale bylo to o chlápkovi, co zdolával kopce v horách. Inspirace. Žádný hokej.“

Bassin poodkrývá také další detaily Knoblauchovy práce. Ve své kanceláři si vedl a pečlivě uchovával nejrůznější poznatky. Včetně těch s poznámkou „nefunguje“. „Ptal jsem se ho, co to proboha je? A Kris mi řekl: ‚Chci si připomínat i postupy, které nefungují. Píšu si to,“ vzpomíná Bassin.

Knoblaucha pro hokej v podstatě objevil. Sám je vysoce vzdělaný, s několika akademickými tituly, ale k ledu ho to vždycky táhlo nejvíc. V roce 2012 vyhodil Robbieho Ftoreka a angažoval Knoblaucha. Ten pak v Erie pracoval pět let (2012-17). Poté povýšil coby asistent do NHL, působil rovněž v AHL. V juniorech nepracoval jen s McDavidem, osobně zná třeba Connora Browna, Warrena Foegeleho, Alexe DeBrincata a další hráče z jiných týmů.

V Edmontonu už působí McDavidův bývalý hráčský agent Jeff Jackson, nyní ve funkci výkonného ředitele Oilers pro hokejové operace. Teď je tu další známá tvář. Knoblauch prý naučil mladého Connora bránit. Říkával mu, že mu nedá víc času na ledě, dokud nebude odpovědný ve vlastní obranné třetině. McDavid nechtěl trenéra zklamat. Když ho jednou skoro na celou třetinu posadil, po utkání klidně přiznal: „Zasloužil jsem to.“

Jak účinně vštípí svou vizi hokeje nynějšímu celku Olejářů, ukáže čas. Začátek se povedl. „Nebyl to dokonalý zápas, hlavně v první polovině jsme nebyli lepší, nicméně líbila se mi naše trpělivost,“ ocenil nový kouč po výhře nad Islanders.

