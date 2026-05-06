Staří známí zase pohromadě. Vancouver jmenoval nového trenéra

2. června 10:30Jiří Lacina
Canucks se mění. Po zvolení nového generálního manažera, angažování Henrika a Daniela Sedinových do role spoluprezidentů hokejových operací, klub jmenoval i nového hlavního trenéra. V pondělí oznámil, že 23. trenérem v historii Canucks se stane Manny Malhotra.
Malhotra byl hlavním trenérem Abbotsford Canucks, vancouverského farmářského týmu v AHL. Mužstvo dovedl tým k titulu v Calder Cupu v roce 2025. Loni se farmě Canucks dařilo mnohem méně. Malhotra pracoval poslední dva roky v Abbotsfordu s novým generálním manažerem Vancouveru Ryanem Johnsonem.
„Manny a já už jsme spolu v boji byli, takže vím z první ruky, jak dobrý je to učitel, vůdce a kvalitní člověk,“ řekl na adresu nového kouče Johnson. „Spojení, konzistence a položení správného základu budou klíče k naší budoucnosti. Manny je skvělý trenér, který má správné dovednosti a mentalitu, aby pomohl hráčům k dalšímu rozvoji.“
Malhotra začal svou trenérskou kariéru v organizaci Canucks, kde působil jako development coach v sezóně 2016-17. Poté byl povýšen na asistenta trenéra Vancouveru pro následující tři roky, než odešel na východ a připojil se ve stejné roli k lavičce Maple Leafs. Jakmile Jeremy Colliton odešel k New Jersey Devils, Johnson coby generální manažer Abbotsfordu přivedl Malhotru zpět do organizace Canucks jako nového hlavního trenéra.
Ve své první sezóně v Abbotsfordu zaznamenal Malhotra nejlepší rok v historii klubu. Po vítězství v Calder Cupu se mu ale tým do značné míry rozpadl, někteří hráči postoupili do NHL a Abbotsford odehrál špatnou sezónu, kde výrazně převažovaly porážky.
Manny Malhotra má za sebou také zajímavou hráčskou kariéru. Bez devíti odehrál tisícovku zápasů v NHL s bilancí 295 bodů (116+179). Po jedenácti sezónách rozdělených mezi Rangers, Dallas Stars, Columbus Blue Jackets a San Jose Sharks se dostal do Vancouveru. Hrál klíčovou roli na pozici defenzivního centra třetí lajny Canucks (viz foto) a byl v týmu finalisty Stanley Cupu 2011. Spolu s dvojčaty Sedinovými jim tehdy proti Bostonu scházela jediná výhra k nesmrtelnosti.