Staronový kouč pro Šavle! Po 12 letech se vrací Ruff, o nostalgii prý nejde

Na buffalské střídačce šéfoval téměř 15 sezon. Začínal s kádrem, kde byl hlavní postavou Dominik Hašek a střílel góly Miroslav Šatan, končil u toho s Andrejem Sekerou či Johnem Scottem. První trenérská éra Lindyho Ruffa poblíž Niagarských vodopádů byla zkrátka mimořádně dlouhá. Teď přichází druhá.

Byl to Ruff, kdo stál v roce 1999 na hráčské lavici Šavlí ve finále Stanley Cupu.

Osmkrát s Buffalem postoupil do play-off, jeho stopa v klubových dějinách je vskutku hluboká. Že by ale mohla za to, že nyní stříbrovlasý kouč s výrazným knírkem střídá Dona Granata?

S tím na generálního manažera Kevyna Adamse nechoďte.

“Chci vyjasnit jednu věc. Lindyho angažování není o nostalgii. On je pro nás právě teď tím pravým člověkem a to, že tu dříve působil a má pouto k místní komunitě, je jednoduše jen bonus,” míní.

Ruffa přivádí s tím, že si cení jeho zkušeností, dlouhodobých výsledků, práce s mladými hokejisty a dalších předností.

“Při hledání nového trenéra se rychle ukázalo, že Lindy je tou správnou volbou. Na spolupráci s ním se ohromně těším, ” podotýká Adams, který má pro příští sezonu jasný cíl. Ukončit zdánlivě nekonečné čekání na postup do play-off.

Sabres se nepropasírovali do elitní osmičky už 13krát za sebou, což je nelichotivý rekord NHL. A Ruff je tím posledním koučem, který s Buffalem uspěl.

Tehdy spoléhal na Ryana Millera, Jasona Pominvillea, Thomase Vanka či zmíněného Sekeru.

Nyní bude mít k dispozici zcela jiný mančaft (aby ne, všichni uvedení jsou již na penzi), v čele s hvězdným bekem Rasmusem Dahlinem a obávaným střelcem Tagem Thompsonem.

Ruff naposledy působil u New Jersey, od Ďáblů dostal během aktuálního ročníku padáka.

Předtím trénoval Dallas, I u Stars střídal slabší se silnějšími sezonami.

Nejvýrazněji je ovšem samozřejmě spjatý s klubem, kam se nyní vrací. V Buffalu získal v roce 2006 Jack Adams Award, v osmdesátých letech dokonce za Sabres dlouho hrál. Téměř deset sezon.

Toho bizona a zkřížené šavle má zkrátka pod kůži. Ač o nostalgii prý nejde, až uvidí Ruffa početné klubko česko-slovenských fandů v Praze na střídačce, možná nejeden z nich zamáčkne slzu.

