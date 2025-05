Stars jdou znovu na McDavida. Tentokrát jsme připraveni, hlásí Oettinger

Dallas Stars si v sobotu večer zajistili postup do finále Západní konference, když v dramatickém šestém utkání vyřadili Winnipeg Jets v prodloužení. Po vítězství 2:1 se nejen vyhnuli nepříjemné výpravě zpět do Manitoby, ale zároveň dostali šanci napravit to, co loni promarnili – sérii proti Edmontonu.

V roce 2024 byli Stars podle vlastního přesvědčení lepším týmem, jenže podlehli Oilers kvůli neefektivním přesilovkám a famóznímu Connoru McDavidovi. Bolestivá zkušenost, která v klubu rezonovala celý rok. Letos se cyklus uzavírá. Znovu Dallas proti Edmontonu – tentokrát o vše.

„Hodně jsme se za poslední dva roky naučili. Jediné, co jsme chtěli, je dostat se zpátky do této pozice. A že to bude zrovna Edmonton? To tomu dává ještě větší náboj,“ prohlásil po zápase brankář Jake Oettinger. „Je na nás udělat další krok. Z toho, co jsme zatím předvedli, se můžeme cítit dobře, ale naše nejlepší hokej nás teprve čeká.“

Stars se pod vedením kouče Petera DeBoera probojovali do finále Západu potřetí v řadě, což se jim v historii povedlo jen jednou – na přelomu tisíciletí v éře Mikea Modana.

Na cestě vyřadili Colorado Avalanche a poté i vítěze Presidents’ Trophy z Winnipegu. V obou případech čelili mužstvům, která měla reálné ambice dojít až na samotný vrchol. Přesto si Dallas našel cestu dál. Rozhodující moment série s Jets přišel v prodloužení Game 6, kdy Thomas Harley využil přesilovou hru – vůbec první a jedinou v celém zápase – poté, co byl v samotném závěru základní hrací doby faulován Sam Steel při samostatném úniku.

„Nyní dostáváme Edmonton, který je zatím nejlepším týmem letošních play-off,“ připustil DeBoer. „Každý rok je jiný. Jsou lepší, vyspělejší. Ale my taky. Myslím, že jsme silnější než loni.“

Ačkoliv trenér Stars odmítl tvrzení, že by si snad někdo v týmu přál narazit právě na McDavida s Draisaitlem, bylo z jeho slov zřejmé, že hráči v čele s Oettingerem se na tuto výzvu těší.

V sestavě Stars navíc panuje po dlouhé době zdravotní pohoda. Do hry se vrátili klíčoví muži – obránce Miro Heiskanen i útočník Jason Robertson. Spolu s nimi bude poprvé ve vyřazovacích bojích po boku hvězdného tandemu působit také Mikko Rantanen, posila z Colorada. A když se k tomu přidá rostoucí role Harleye, mají Stars kádr, který je podle všeho připraven udělat poslední dva kroky.

„Je těžké uvěřit, že jsme teprve v polovině cesty,“ poznamenal DeBoer. „Ale cítíme, že máme něco výjimečného. A teď to musíme znovu dokázat.“

