Stars jsou jedno vítězství od postupu! Edmonton poslal Kings na dovolenou

Oba noční zápasy byly vyrovnané a skončily rozdílem jednoho gólu. V obou případech se radovali domácí, Dallas v klíčovém pátém zápase zdolal Vegas 3:2 a Edmonton si výhrou 4:3 zajistil postup do druhého kola play-off.

DALLAS STARS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

3:2 (2:2, 1:0, 0:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Dallas krůček od postupu

Hokejisté Dallasu dokázali uspět ve třetím utkání v řadě a poprvé se v sérii dostali do výhodné pozice. Dneska se hrálo velice vyrovnané utkání, ve kterém se oba týmy prostřídaly ve vedení. Rozhodující nakonec byl gól Jasona Robertsona ze závěru druhé třetiny, na tento gól již nikdo odpověď najít nedokázal.

Stars vyhráli na domácím ledě 3:2 a do Vegas zamíří ukončit sérii. Dokáží se Golden Knights sebrat?

Branky a nahrávky

6. Dadonov (Stankoven, W. Johnston), 9. Duchene (W. Johnston), 37. J. Robertson (Heiskanen, Benn) – 4. Stone (Hanifin, Eichel), 13. W. Carrier (Barbašev, McNabb).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Adin Hill (VGK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:07



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:04



Tři hvězdy utkání

1. Jason Robertson (DAL) - 1+0

2. Wyatt Johnston (DAL) - 0+2

3. Jake Oettinger (DAL) - 25 zákroků

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 4:1

Oilers jsou ve druhém kole

Edmonton využil domácího prostředí, dokráčel ke čtvrté výhře a zajistil si postup do druhého kola play-off. Oilers začali velmi dobře a dostali se do vedení. Kings nicméně vyrovnali a na začátku druhé části vývoj zápasu otočili. Netrvalo to ale dlouho a Oilers vstřelili tři branky, vytvořili si dvoubrankový náskok, jenž už byl nad síly Los Angeles. Edmonton nakonec vyhrál 4:3.

Branky a nahrávky

11. E. Kane (Kulak, Nugent-Hopkins), 28. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 33. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 40. Hyman (Nugent-Hopkins, Bouchard) – 20. Laferriere (Gavrikov, M. Roy), 24. Lizotte (Arvidsson, Englund), 58. Kempe (M. Roy, Fiala).

Statistiky

Střely na bránu: 26 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00

David Rittich (LAK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:33



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 58:33



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) – 2+0

2. Evan Bouchard (EDM) – 0+3

3. Connor McDavid (EDM) – 0+2

