NHL

Start do sezony levou nohou. Kulich by mohl na tribunu, kritizuje ho i kouč

15. října 10:00

David Zlomek

Buffalo Sabres vstoupili do nové sezony katastrofálně. Tři zápasy, tři porážky a pouhé dva vstřelené góly. A do centra pozornosti se dostal český útočník Jiří Kulich, kterého trenér Lindy Ruff po nevydařeném startu veřejně kritizoval a zvažuje, že ho vyřadí ze sestavy.

Jednadvacetiletý forvard po třech utkáních nemá ani bod a jeho statistika minus čtyři patří k nejhorším v týmu. V úterním tréninku bruslil po boku Jordana Greenwaye a Masona Geertsena, tedy hráčů, kteří většinou zůstávají mimo hlavní rotaci.

V zámoří to bývá jasný signál, že dotyčný hráč může být pro příští zápas jen zdravým náhradníkem. Ruff sice rozhodnutí zatím oficiálně neoznámil, ale jeho slova byla výmluvná. „Nevím, uvidíme ráno,“ odpověděl novinářům na otázku, zda Kulicha posadí. „Zkoušíme různé varianty. Rozhodneme se před zápasem.“

Kulich přitom loni v nováčkovské sezoně zaujal. V 62 zápasech vstřelil 15 gólů a často hrál v první formaci. Tentokrát se však hledá. „Musí být lepší,“ řekl Ruff otevřeně. „Potřebujeme, aby dělal víc věcí s pukem, aby víc bruslil. Jeho pohyb ve hře není tam, kde byl loni. Musí být lepším hráčem.“

Zajímavé je, že i přes výtky odehrál Kulich zatím ve všech zápasech přes šestnáct minut, takže nejde o hráče na okraji sestavy. 

Ruff každopádně doufá, že se do sestavy vrátí mladý Zach Benson, který by mohl přinést trochu života do útoku. Naopak dlouhodobé zranění Joshe Norrise situaci Sabres dál komplikuje. 

