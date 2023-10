Start jako za mlada! Legendární dvojice z Pittsburghu válí

Odpadnou letos? Je tohle konec? Užijte si poslední sezonu? Kolem Pittsburghu se před starty posledních sezon motaly podobné otázky. Nejinak tomu bylo letos. Nicméně Sidney Crosby s Jevgenijem Malkinem začali sezonu ve velkém stylu. Prostě nestárnou!

Oba zazářili v nočním zápase proti Washingtonu. Crosby vstřelil dva góly v přesilovkách a Malkin si připsal gól a tři asistence při vítězství 4:0.

"Když jsou v nejlepší formě, jsou to stále elitní hráči," řekl trenér Penguins Mike Sullivan. "Myslím, že dnešní noc toho byla skvělým příkladem."

Recept na úspěch Penguins se prostě během 18 sezon Crosbyho a Malkina jako spoluhráčů příliš nemění. Ačkoli je Crosbymu 36 a Malkinovi 37 let, Pittsburgh v této sezóně pravděpodobně dojde tak daleko, jak daleko ho dovedou jeho dva hvězdní centři.

Tučňáci doufají, že to bude návrat do play off poté, co se jim do něj v minulé sezoně nepodařilo postoupit poprvé od Crosbyho nováčkovské sezony 2005/06. Pittsburgh během tohoto období vyhrál Stanley Cup třikrát a zápasy jako proti Capitals připomínají, jaký vliv Crosby a Malkin stále mohou mít.

"Pracujete opravdu tvrdě, chcete vyhrávat a je příjemné být odměněn," řekl Crosby, kapitán Penguins. "Ne vždy to tak ale funguje. Je to náročná liga. Každý večer je to těsné, bez ohledu na to, s kým hrajete. Je příjemné být odměněn a získat dva body po těžkém úvodním zápase."

Zvlášť Malkin zářil. Ruský útočník se podílel na všech gólech a ukázal, že řeči o jeho zpomalení a pomalému odcházení jsou liché. Mimochodem, bylo to už po 29., co v NHL zažil čtyřbodový večer.

"Byl prostě všude," řekl Crosby. "Vymýšlel skvělé akce. Měl taky tu šanci, kterou zkusil zakončit mezi nohama. V takovýchto zápasech, kdy se cítí dobře, bude prostě vyčnívat."

S tím souhlasil i trenér Mike Sullivan: "Pořád je to dominantní hráč a myslím, že dneska byl ve své nejlepší formě. Hokej vidí jako málokdo. Ta akce, kterou předvedl při Reillyho gólu na konci, to byla prostě neuvěřitelná přihrávka. Ale nejen to, hrál na obou koncích kluziště. Tvrdě bojuje."

