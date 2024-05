Starý dobrý Makar je zpět. Potřebujeme ho, přiznal kouč Avs

Cale Makar vypadal opět jako Cale Makar, a to je velký důvod, proč Colorado Avalanche stále žije. Obránce ve středu dvakrát skóroval při vítězství 5:3 nad Dallasem v pátém utkání, a vynutil tak šestý zápas v Denveru. Všechno je zase otevřené.

"Je to samozřejmě těžké," řekl Makar. "Hrajete teď hokej na hraně. Uspějete, nebo jdete domů. Musíte bojovat o každou šanci, která se vám teď naskytne."

V prvních šesti zápasech letošního play off, v nichž Avalanche v prvním kole porazili v pěti zápasech Winnipeg a ve druhém se ujali vedení 1:0 proti Stars, zaznamenal Makar 12 bodů (3 góly a 9 asistencí).

Vypadal jako borec, který v roce 2022 získal Conn Smythe Trophy, když Colorado získalo Stanley Cup.

Pak ale odehrál tři zápasy v řadě bez bodu. Žádná tragédie, ale u Makara to je prostě nezvyk. Pětadvacetiletý hokejista nastoupil ve své kariéře v NHL do 70 zápasů play off a toto se mu ještě nikdy nestalo. Nebyla to náhoda, když Avalanche prohráli tři zápasy v řadě.

Stejně jako centr Nathan MacKinnon, který ve třech zápasech zaznamenal jeden bod, si to vzal k srdci.

"Jsou stavěni do situací, které vám mají produkovat útok, a když se jim to nedaří, jsou na sebe přísní," dodal trenér Colorada Jared Bednar. "Osobně se mi to líbí, protože si na sebe kladou vysoké nároky."

Makar ale v noci vstřelil dva góly, jeden vítězný, a zase byl na ledě pořádně vidět. Vstřelil 20. gól v 71 zápasech play off. Jediní obránci, kteří dosáhli na 20 gólů v méně zápasech? Paul Coffey (48), Brian Leetch (49), Bobby Orr (50), Denis Potvin (52), Al MacInnis (70) a Paul Reinhart (70). Elitní společnost.

"Je to prostě šikovnost i uvědomělost," řekl Bednar. "Určitě k tomu patří i pochopení soupeře a toho, o co se snaží. Na každého se dokáže skvěle připravit. To od něj samozřejmě potřebujeme. Potřebujeme to teď, obzvlášť když si vezmeme, jak série vypadá."

Makar má nyní na kontě 79 bodů (21 gólů, 58 asistencí) v 71 zápasech play-off. V průměru má 1,11 bodu na zápas. Jediný obránce, který odehrál alespoň 70 zápasů a má vyšší průměr? Bobby Orr (1,24).

Makar se ale soustředí jen na jedno. "Máme před sebou několik těžkých zápasů a musíme se přes ně přenést a jít dál," zakončil.

